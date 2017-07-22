Новый 5-нм чип Kirin 1020 окажется крупнее Apple A14 Bionic
03 августа 2020, 13:54
Согласно недавнему отчету Weibo, китайские эксперты оценили новый 5-нм чип Kirin 1020, разработку которого сейчас заканчивает Huawei. По мнению экспертов, его себестоимость будет выше, чем у Apple A14 Bionic, но ниже, чем у будущего ARM-процессора Apple. С точки зрения габаритных размеров процессор Huawei Kirin 1020 будет занимать промежуточное положение между двумя чипами Apple.
Известно, что в настоящее время китайский производитель Huawei работает над разработкой новой серии смартфонов Huawei Mate 40. Они будут поставляться вместе с новым 5-нм чипом Huawei Kirin 1020. Если компании удастся соблюсти все сроки, то выпуск 5-нм чипов Huawei ожидается к сентябрю. По слухам, этот чип будет называться Huawei Kirin 1020, однако официального подтверждения этому названию пока нет.
Производством нового чипа занимается «полупроводниковое» подразделение Huawei - компания HiSilicon. Известно, что дизайн, размеры чипа и его стоимость не являются основной целью для Huawei. В настоящее время HiSilicon не ставит перед собой задачи выпуска максимально эффективного с точки зрения затрат процессора. Давления с целью получения максимальной прибыли сейчас нет. Сейчас у Huawei задачи более прагматичные - запустить производство чипов на новых мощностях, чтобы уйти от потерь, которые несут возложенные на компанию санкции со стороны США.
Исходя из этих условий, соотношение размеров чипов процессоров HiSilicon, MediaTek и Qualcomm, скорее всего, будет не в пользу HiSilicon.
В тоже время, выпуск новой серии Huawei Mate 40 на базе процессоров Kirin 1020 сделает ее первыми в мире смартфонами, где используется 5-нм чип. Поскольку Apple уже объявила, что с выпуском iPhone 5G могут произойти некоторые задержки, Huawei имеет все шансы вырваться вперед.
Исходя из самых последних сообщений, все чипы, которые нужны Huawei для производства смартфонов в этом году, окажутся в ее распоряжении уже к середине сентября. Это не зависит от используемого производственного процесса (5 нм, 7 нм или 16 нм или 28 нм). Даже чип Bluetooth-гарнитуры TWS от HiSilicon будет готов к середине сентября. Более того, несмотря на все «войны» вокруг Huawei, поставки чипов этой китайской компании идут гладко, без каких-либо сбоев и задержек.
Пока неизвестно, будет ли Kirin 1020 на самом деле быстрее A14 Bionic. Хорошо известно, что до сих пор ни одна SoC от HiSilicon не смогла оказаться быстрее хотя бы одной платформы производства Apple. Это показали все предыдущие сравнительные тесты. Тем не менее, уже прошел слух, что Kirin 1020 будет работать на 50% быстрее Kirin 990. Поэтому главная интрига сейчас состоит в том, чтобы посмотреть, как будет работать новый чип в сравнении с Snapdragon 875 и Exynos 1000.
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