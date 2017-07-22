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Миллионам пользователей устройств Apple угрожает риск взлома

03 августа 2020, 14:18


В течение последних нескольких лет Apple начала включать чип Secure Enclave в свои устройства как способ шифрования и защиты пользовательских данных, хранящихся в них. Теперь же для чипа якобы был найден новый эксплойт, подвергающий риску данные миллионов пользователей.

Миллионам пользователей устройств от Apple угрожает риск взлома


Согласно сообщениям, китайские хакеры из команды Pangu обнаружили неуловимый эксплойт на чипе Apple Secure Enclave, который мог бы взломать шифрование закрытых ключей, хранящихся на устройстве.



Утверждается, что это невозможно исправить, поскольку уязвимость связана с аппаратным, а не программным обеспечением, поэтому Apple ничего не может сделать, чтобы исправить эту проблему для устройств, которые уже были поставлены. Это также означает, что хакеры должны иметь физический доступ к устройству, чтобы получить данные.

Хотя точных подробностей об уязвимости нет, устройства, подвергающиеся риску, включают в себя все гаджеты, работающие на базе чипсетов Apple A7 и A11 Bionic. Сюда относятся iPhone 5s и более поздние версии, iPad от 5 поколения и выше, iPad Air, iPad mini 2 и более поздние версии, iPad Pro, компьютеры Mac с чипом T1 или T2, Apple TV HD (4-го поколения) и более поздние версии, Apple Watch Series 1 и более поздние версии, HomePod.




Для тех, кто не знает, Secure Enclave - это связанный с безопасностью сопроцессор, который теперь включается почти во все свои устройства Apple, как способ обеспечения дополнительного уровня безопасности для пользовательских данных, хранящихся локально на устройстве.

Данные на устройстве зашифрованы случайными закрытыми ключами. Эти ключи уникальны и никогда не синхронизируются с iCloud. Чип также хранит ключи для паролей, кредитную карту для Apple Pay и даже биометрические данные для Touch ID и Face ID.



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