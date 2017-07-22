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Анонс ASUS TUF Gaming VG279QL1A: игровой монитор с частотой обновления 165 Гц

03 августа 2020, 14:48


ASUS представила новый 27-дюймовый игровой монитор с плоским экраном и IPS-панелью. Модель получила название ASUS TUF Gaming VG279QL1A и предназначена, прежде всего, для киберспортивных игр.

Анонс ASUS TUF Gaming VG279QL1A


Новинка предлагает разрешение Full HD (1920 x 1080 пикселей) с частотой обновления 165 Гц и временем отклика 1 мс (MPRT). Монитор имеет поддержку технологии AMD FreeSync Premium. Он также поддерживает адаптивную синхронизацию G-SYNC при условии добавления поддержки NVIDIA через обновления графических драйверов.



Другие ключевые характеристики панели включают сертификацию DisplayHDR 400, максимальную яркость 400 кд/м2, углы обзора 178°/178°, 125% охват цветового пространства sRGB и 95% охват DCI-P3.




Пользователь получит широкий выбор эксклюзивных функций ASUS, таких как GamePlus, GameVisual, Shadow Boost, ELMB и другие. Дисплей принимает входные сигналы от пары портов HDMI 2.0 и DisplayPort 1.2 A. Другие функции включают в себя стереодинамики мощностью 2 Вт и разъем для наушников. Компания не раскрывала цены.



Ранее редакция THG.ru опубликовала статью "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка". Выбрать лучший компьютерный корпус непросто - для кого-то лучшим может быть самый доступный компьютерный корпус, для других - самый просторный. Мы стараемся учитывать все факторы и публикуем постоянно обновляемый материал, в котором стараемся рекомендовать действительно лучший компьютерный корпус в любой ценовой категории - от самого доступного до топового сегмента. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие мониторы для игр: текущий анализ рынка".

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