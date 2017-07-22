Солдаты Армии США смогут разговаривать с боевыми роботами на поле боя через JUDI
03 августа 2020, 15:02
В настоящее время армия США ведет разработку новой диалоговой системы, которая позволит людям и роботам общаться между собой через голосовые команды, отдаваемые на естественном языке. Со слов представителей армейского командования, новые системы позволят солдатам и войсковым ИИ-системам «общаться естественно».
Речь идет о разработке интерфейса, получившего название Joint Understanding and Dialogue Interface (JUDI) - «система для ведения диалогов и достижения взаимопонимания». Со слов представителей командования, благодаря новой разработке, люди и машины смогут вести бой совместно, «на одинаковых рабочих скоростях».
Человеческая речь - это нормальный способ общения между людьми. Однако автоматические устройства обмениваются между собой информацией с помощью других средств коммуникаций. Они не настолько легко доступны обычному человеку, особенно находящемуся в условиях стресса во время боевых действий. В то же время, общение с машинами на их «диалекте» требует навыков и времени на освоение со стороны человека. Их применение не всегда реализуемо на поле боя. Эти причины и легли в основу разработки новой ИИ-системы JUDI.
Разработкой интерфейса занималась исследовательская лаборатория Army Research Laboratory. Активное участие принимали также исследователи из Института творческих технологий при Университете Южной Калифорнии.
Как рассказал научный сотрудник исследовательской лаборатории доктор Мэтью Мардж, «новая технология позволяет солдату взаимодействовать с автономными огневыми системами через специальное устройство. Оно поддерживает передачу речи в обоих направлениях, в том числе в режиме диалога. Устройство может применяться при выполнении тактических заданий, где для управления мобильным роботом можно будет применять команды, отдаваемые голосом. В свою очередь, новая технология позволит роботу запрашивать разъяснения или сообщать об обновлении своего состояния (статуса) по мере выполнения возложенных задач. Вместо того, чтобы полагаться на заранее определенную и, возможно, уже устаревшую информацию о задаваемой тактической задаче, диалоговая система сможет дополнять свое понимание происходящего, общаясь с другими бойцами подразделения».
Чем JUDI отличается от коммерческих ИИ-систем, таких как Siri и Google Assistant?
Как объяснили представители Армии США, новый интерфейс пригодится для взаимодействия с роботами, которые должны сохранять боевую живучесть даже в условиях разрыва связи с облаком. В арсенале JUDI также имеются специальные примитивы, характерные для применения оружия.
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