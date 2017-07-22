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Технология американского стартапа превратит все смартфоны Apple в платежные терминалы

03 августа 2020, 15:27


Apple приобрела канадский стартап Mobeewave, который работает над технологией превращения iPhone в мобильные платежные терминалы. Технология компании, которая требует только NFC-чип для работы, позволяет пользователям подключать свой смартфон или кредитную карту к другому устройству для обработки платежей.

Технология американского стартапа превратит все смартфоны Apple в платежные терминалы


Поскольку все iPhone после iPhone 6 поставляются с чипом NFC, технология совместима со всеми iPhone, доступными в настоящее время на рынке. Согласно данным Bloomberg, Apple сохраняет всю команду Mobeewave, в которой работает около 100 человек, все они работают из Монреальского офиса. Сообщается также, что офис останется в прежнем виде.




Samsung также заключила партнерство с компанией в прошлом году, чтобы позволить смартфонам Samsung использовать технологию компании. Это привело к пилотной программе с более чем 10 000 загрузок POS-приложения Samsung, которое мелкие компании использовали для увеличения продаж. Венчурное подразделение Samsung также является инвестором в компанию.



У Apple есть история покупки стартапов, а затем превращения их технологий в функции для собственных продуктов компании. Таким образом, в дальнейшем мы возможно увидим использование технологии Mobeewave в Apple Pay, позволяющей любому человеку с iPhone принимать платежи без дополнительного оборудования.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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