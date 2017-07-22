Технология американского стартапа превратит все смартфоны Apple в платежные терминалы
03 августа 2020, 15:27
Apple приобрела канадский стартап Mobeewave, который работает над технологией превращения iPhone в мобильные платежные терминалы. Технология компании, которая требует только NFC-чип для работы, позволяет пользователям подключать свой смартфон или кредитную карту к другому устройству для обработки платежей.
Поскольку все iPhone после iPhone 6 поставляются с чипом NFC, технология совместима со всеми iPhone, доступными в настоящее время на рынке. Согласно данным Bloomberg, Apple сохраняет всю команду Mobeewave, в которой работает около 100 человек, все они работают из Монреальского офиса. Сообщается также, что офис останется в прежнем виде.
Samsung также заключила партнерство с компанией в прошлом году, чтобы позволить смартфонам Samsung использовать технологию компании. Это привело к пилотной программе с более чем 10 000 загрузок POS-приложения Samsung, которое мелкие компании использовали для увеличения продаж. Венчурное подразделение Samsung также является инвестором в компанию.
У Apple есть история покупки стартапов, а затем превращения их технологий в функции для собственных продуктов компании. Таким образом, в дальнейшем мы возможно увидим использование технологии Mobeewave в Apple Pay, позволяющей любому человеку с iPhone принимать платежи без дополнительного оборудования.
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