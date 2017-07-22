РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Китайская BeiDou готова конкурировать с американской GPS

03 августа 2020, 16:11




Китай недавно объявил, что его навигационная система BeiDou теперь полностью работоспособна. Последняя партия требуемых спутников была запущена на орбиту в начале этого года и теперь готова предоставлять услуги по всему миру. Новая навигационная система теперь находится на том же уровне, что и американская GPS, российская ГЛОНАСС и европейская Galileo. На данный момент более 100 стран уже используют эту систему.

Китайская BeiDou готова конкурировать с американской GPS


Проект привлек более 300 000 ученых, инженеров и техников из более чем 400 китайских институтов, университетов и предприятий. Он разрабатывался с 1990-х годов и наконец был завершен. Председатель КНР Си Цзиньпин ввел эту систему в эксплуатацию на прошлой неделе во время церемонии в Большом зале Народного собрания.



Эта система эффективно снижает зависимость страны от иностранных навигационных систем, и к концу 2019 года на материковой части Китая более 6,5 миллионов дорожных транспортных средств, 40 000 почтовых и курьерских транспортных средств, 80 000 автобусов в 36 крупных городах, 3200 объектов внутреннего судоходства и 2900 объектов морской навигации приняли BeiDou, образуя крупнейшую в мире систему динамического мониторинга дорожных транспортных средств.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор 3G/LTE-роутера QTECH QMO-234. При оснащении доступом в интернет загородного дома, да ещё и заметно удалённого от ближайшей сотовой вышки, эффективную и приемлемую по цене альтернативу решению QTECH QMO-234 придётся ещё поискать. Подробнее об этом читайте в статье "QTECH QMO-234: обзор и тест беспроводного 3G/LTE-роутера".

Читайте также:

  • FCC одобрила Project Kuiper на развертывание группировки из 3236 низкоорбитальных спутников Amazon
  • Стал известен график отключения ряда крупных телеком-операторов от сетей 2G и 3G
  • В MediaTek рассказали о начале работы над технологией 6G
  • Великобритания объявила о запрете Huawei 5G в стране, но не исключила пересмотра этого решения
  • Samsung ожидает массового распространения 6G к 2030 году

    • предыдущая новость
    Технология американского стартапа превратит все смартфоны Apple в платежные терминалы

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Скальпирование процессора: как и зачем это делать Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка Лучший процессорный кулер: текущий анализ рынка
    Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel Лучшие бюджетные ноутбуки Лучший процессорный кулер
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    3 августа, 2020

    Китайская BeiDou готова конкурировать с американской GPS

    Технология американского стартапа превратит все смартфоны Apple в платежные терминалы

    Солдаты Армии США смогут разговаривать с боевыми роботами на поле боя через JUDI

    Анонс ASUS TUF Gaming VG279QL1A: игровой монитор с частотой обновления 165 Гц

    Миллионам пользователей устройств Apple угрожает риск взлома

    Новый 5-нм чип Kirin 1020 окажется крупнее Apple A14 Bionic

    Анонс Relame V5 5G: доступный 5G-смартфон с отличной камерой и емкой батареей

    Рынок мобильных игр серьезно вырос на фоне пандемии коронавируса

    Обнародован патент с описанием PS5 Pro, оснащенной несколькими графическими процессорами

    2 августа, 2020

    TCL Electronics поглощает TCL Communications в рамках развития стратегии AI x IoT

    TCL (CSOT) показала два новых дисплея с частотой обновления 240 Гц

    NVIDIA готова заплатить $55 млрд за покупку ARM или 25% своей рыночной стоимости

    1 августа, 2020

    Умные часы Apple Watch 'Series 6' будут оснащены датчиком уровня кислорода в крови

    Раскрыты ранее неизвестные данные о первом MacBook на базе нового процессора Apple Silicon

    31 июля, 2020

    Российский золотой айфон Caviar iPhone 12 Pro Victory Pure Gold бесплатно доставят в любой город страны

    Apple выпустила единую универсальную подарочную карту

    Microsoft Flight Simulator 2020 позволяет совершать полеты в условиях реальной погоды

    Realme представила беспроводную зарядку стоимостью $12

    Персонажи игр 2K будут представлены профессионалами из Национальной футбольной лиги NFL

    ID-COOLING анонсировала процессорный кулер серии SE-914-XT

    ССЫЛКИ