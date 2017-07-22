Китай недавно объявил, что его навигационная система BeiDou теперь полностью работоспособна. Последняя партия требуемых спутников была запущена на орбиту в начале этого года и теперь готова предоставлять услуги по всему миру. Новая навигационная система теперь находится на том же уровне, что и американская GPS, российская ГЛОНАСС и европейская Galileo. На данный момент более 100 стран уже используют эту систему.
Проект привлек более 300 000 ученых, инженеров и техников из более чем 400 китайских институтов, университетов и предприятий. Он разрабатывался с 1990-х годов и наконец был завершен. Председатель КНР Си Цзиньпин ввел эту систему в эксплуатацию на прошлой неделе во время церемонии в Большом зале Народного собрания.
Эта система эффективно снижает зависимость страны от иностранных навигационных систем, и к концу 2019 года на материковой части Китая более 6,5 миллионов дорожных транспортных средств, 40 000 почтовых и курьерских транспортных средств, 80 000 автобусов в 36 крупных городах, 3200 объектов внутреннего судоходства и 2900 объектов морской навигации приняли BeiDou, образуя крупнейшую в мире систему динамического мониторинга дорожных транспортных средств.
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