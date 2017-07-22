Apple может пойти на выпуск новых смартфонов iPhone 12 в два этапа
03 августа 2020, 16:58
Хорошо известно, что при тотальном контроле со стороны Apple над публичным распространением любой информации о своих планах, единственным надежным источником информации о компании в преддверии любых ее запусков является инсайд, получаемый из логистических цепочек поставок тех субподрядных компаний, которые Apple привлекает для выпуска своих изделий.
Как сообщает один из таких источников, Apple разместила заказы на выпуск компонентов для будущих смартфонов iPhone 12. Оценка данных о заказах дает основания предположить, что Apple собирается выпустить сначала только 6,1-дюймовые модели iPhone 12, а позднее - другие модели.
После того, как эта информация стала достоянием гласности, Apple пришлось официально подтвердить, что iPhone 12 будет доступен «на несколько недель позже», чем предполагалось ранее. Таким образом Apple удалось нейтрализовать утечку.
Но отраслевые источники внесли свою версию полученным данным. Они считают, что четыре новые модели iPhone 12 могут быть выпущены не сразу, а в два этапа. Возможно, все модели будут анонсированы одновременно, но сначала в продаже появятся только два 6,1-дюймовых iPhone 12.
По данным СМИ, в цепочке поставок ожидаются пики заказов на новые компоненты iPhone в четвертом квартале. Это на несколько недель позже, чем предполагалось.
«Apple может выпустить свои iPhone 5G в два этапа, - делают вывод эксперты. - Сначала появятся 6,1-дюймовые модели, а на втором этапе появятся уже и остальные устройства - 6,7- и 5,4-дюймовые модели».
Этот вывод удалось сделать на основании информации, полученной из цепочки поставок. Там сообщают, что заказы на выпуск комплектующих для 6,1-дюймового iPhone 12 уже поступили. Эти поставки будут проведены вместе с «материнскими платами SLP (Substrate-like PCB)». Поставки комплектующих для оставшихся моделей iPhone планируется начать только в конце августа.
В результате эксперты сделали вывод, что выпуск комплектующих будет происходить с перерывом, его длительность составит около двух-четырех недель. График выпуска второго набора комплектующих будет отставать от «намеченных» сроков на соответствующее время.
Ожидается, что Apple выпустит четыре модели iPhone 12. Все модели будут поддерживать подключения к сетям 5G. Ожидается выпуск моделей в трех габаритных размерах:
5,4-дюймовая бюджетная модель под названием iPhone 12,
6,1-дюймовые модели под названием iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro.
6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.
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