EA недавно решила отказаться от практики выпуска своих
игр лишь на платформе Origin и начала предлагать некоторые игры на игровой платформе Valve Steam. Этот шаг оказался довольно существенным для EA и Valve, настолько существенным, что из 20 самых продаваемых игр в Steam за июль на долю EA Games пришлось восемь.
Это довольно весомый показатель, тем более, что Steam по-прежнему остается самой большой игровой платформой в мире. Учитывая это, становится ясно, что такой шаг от Electronic Arts принес и принесет в дальнейшем существенную выгоду компании.
Как подчеркнули в компании, благодаря этой инициативе продажи EA по итогам второго квартала выросли на 74 процента.
Так выглядит топ-20 игр в Steam по итогам второго квартала:
- Sea of Thieves
- Crysis 3
- Dragon Age Inquisition
- Need for Speed Heat
- Command & Conquer Remastered Collection
- Satisfactory
- Battlefield V
- Journey
- STAR WARS Battlefront II
- Persona 4 Golden
- Torchlight III
- Griftlands
- Desperados III
- Hardspace: Shipbreaker
- Beyond: Two Souls
- Detroit: Become Human
- Outer Wilds
- The Sims 4
- Titanfall 2
- SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".