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Vivo представила Vivo S7 с 44-мегапиксельной фронтальной камерой

03 августа 2020, 18:05




Vivo анонсировала смартфон Vivo S7, как и обещала ранее. Этот гаджет оснащен 6,44-дюймовый AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей), соотношением сторон 20:9 и соотношением экрана к корпусу равном 91,2 процента.

Vivo представила Vivo S7


Фронтальная камера этого смартфона имеет шикарный 44-мегапиксельный сенсор с автофокусом и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик. Кроме этого камера поддерживает съемку видео 4K 60fps и имеет стабилизацию EIS. Основная камера представлена 64-мегапиксельным сенсором, ультраширокоугольным объективом на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельным датчиком.



Под капотом чипсет Snapdragon 765G с графикой Adreno 620, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенная память на 128 либо 256 ГБ. Смартфон поддерживает 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS + ГЛОНАСС, NFC, USB Type-C. На борту есть сканер отпечатков пальцев. Его аккумулятор имеет емкость 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Vivo представила Vivo S7


Vivo S7 с 128 ГБ встроенной памяти на борту стоит $400 (29 000 руб.), а с 256 ГБ оценивается в $443 (32 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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