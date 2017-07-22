Vivo анонсировала смартфон Vivo S7, как и обещала ранее. Этот гаджет оснащен 6,44-дюймовый AMOLED дисплеем с разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей), соотношением сторон 20:9 и соотношением экрана к корпусу равном 91,2 процента.
Фронтальная камера этого смартфона имеет шикарный 44-мегапиксельный сенсор с автофокусом и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный датчик. Кроме этого камера поддерживает съемку видео 4K 60fps и имеет стабилизацию EIS. Основная камера представлена 64-мегапиксельным сенсором, ультраширокоугольным объективом на 8 мегапикселей и 2-мегапиксельным датчиком.
Под капотом чипсет Snapdragon 765G с графикой Adreno 620, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и встроенная память на 128 либо 256 ГБ. Смартфон поддерживает 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS + ГЛОНАСС, NFC, USB Type-C. На борту есть сканер отпечатков пальцев. Его аккумулятор имеет емкость 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.
Vivo S7 с 128 ГБ встроенной памяти на борту стоит $400 (29 000 руб.), а с 256 ГБ оценивается в $443 (32 000 руб.).
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