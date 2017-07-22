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Популярный бюджетный процессорный кулер ZALMAN CNPS4X получил RGB-подсветку

03 августа 2020, 18:20


Компания ZALMAN сегодня сообщила о том, что ее популярный процессорный кулер начального уровня CNPS4X претерпел определенные изменения, чтобы не отставать от своих конкурентов и идти в ногу со временем.

ZALMAN CNPS4X


Теперь на борту популярной модели есть RGB LED подсветка, да и сама модель получил три буквы RGB плюсом в своем названии. Классический башенный процессорный кулер CNPS4X RGB оснащен алюминиевой рамой, к которой тепло передается двумя медными тепловыми трубками толщиной 6 мм, непосредственно контактирующими с процессором в основании.




На борту 92-мм ШИМ-вентилятор, который вращается на скорости от 1000 до 2000 оборотов в минуту, генерируя воздушный поток до 44 CFM. Вентилятор рассчитан на 50 000 часов работы. Кулер поддерживает разъемы LGA1200, LGA115x и AM4. CNPS4X RGB имеет высоту 13,2 см и вес 360 грамм.



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