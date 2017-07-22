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Samsung может стать акционером ARM, если NVIDIA не купит британскую компанию

03 августа 2020, 18:30


Судьба компании ARM, занимающейся разработкой технологий для полупроводников, остается неясной. Сначала сообщалось, что Apple отказалась от покупки компании на переговорах с японской корпорацией SoftBank - нынешнем владельцем ARM. Позднее выяснилось, что большой интерес к покупке одновременно проявила еще и компания NVIDIA. Теперь SoftBank ведет с ней переговоры, которые, по слухам, сейчас находятся в активной фазе. Это может опровергать версию о том, что Apple действительно отказалась от заинтересованности в сделке, потому что NVIDIA могла «перекупить» предложение Apple, тогда как на самом деле у Apple просто могли поменяться планы, учитывая, что она обладает достаточно большими финансовыми резервами.

Тем не менее, ситуация продолжает развиваться. Дальнейшие события говорят о том, что интерес к сделки проявила теперь и южнокорейская компания Samsung. Об этом сообщают обозреватели отрасли.

Samsung может стать акционером ARM, если NVIDIA не купит британскую компанию


Сначала южнокорейское издание The Korea Times опубликовало предполагаемую оценку компании ARM. По ее данным, продажа может состояться на уровне $40 млрд. В такой сумме заинтересована компания SoftBank.

Затем аналитик Джим Харди заявил, что, хотя южнокорейский технологический гигант не намерен покупать ARM, он может проявить свой интерес к участию в предстоящей сделке. Этот интерес может быть выражен двумя путями.




Первый вариант - Samsung может стать, по крайней мере, акционером ARM. Вероятность такого решение очень велика.

Пока неясно, как будут развиваться события в будущем в отношении прав собственности на британскую компанию ARM. В то же время, согласно недавнему отчету, ARM не может быть выкуплена целиком только одной компанией, потому что в этом случае возникнет риск манипуляции рынком. Из-за такой перспективы подобная сделка может быть заблокирована.

В создавшейся ситуации ARM может быть выкуплена консорциумом из нескольких компаний. Samsung может стать участником такого консоциума, что позволит ей стать одним из акционеров ARM. Неназванный источник утверждает, что в этом случае участие Samsung будет похоже на приобретение акций голландского поставщика полупроводникового оборудования ASML.



Второй вариант развития событий - это покупка ARM одной компанией, а именно NVIDIA. По оценкам Bloomberg, эта возможность сейчас обсуждается на переговорах с SoftBank, но цена возможного приобретения ARM колеблется в районе $32 млрд, что не очень устраивает SoftBank.

Этот вариант вызывает озабоченность со стороны представителей отрасли. Они высказывают мнение, что совершившаяся сделка между ARM и NVIDIA может стать поводом для дальнейших беспокойств. NVIDIA,возможно, захочет после этого сохранить за собой право на патенты и/или потребовать непомерных лицензионных сборов. В этом случае Samsung придется проявлять свое отношение к событиям.



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