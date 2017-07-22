Samsung может стать акционером ARM, если NVIDIA не купит британскую компанию
03 августа 2020, 18:30
Судьба компании ARM, занимающейся разработкой технологий для полупроводников, остается неясной. Сначала сообщалось, что Apple отказалась от покупки компании на переговорах с японской корпорацией SoftBank - нынешнем владельцем ARM. Позднее выяснилось, что большой интерес к покупке одновременно проявила еще и компания NVIDIA. Теперь SoftBank ведет с ней переговоры, которые, по слухам, сейчас находятся в активной фазе. Это может опровергать версию о том, что Apple действительно отказалась от заинтересованности в сделке, потому что NVIDIA могла «перекупить» предложение Apple, тогда как на самом деле у Apple просто могли поменяться планы, учитывая, что она обладает достаточно большими финансовыми резервами.
Тем не менее, ситуация продолжает развиваться. Дальнейшие события говорят о том, что интерес к сделки проявила теперь и южнокорейская компания Samsung. Об этом сообщают обозреватели отрасли.
Сначала южнокорейское издание The Korea Times опубликовало предполагаемую оценку компании ARM. По ее данным, продажа может состояться на уровне $40 млрд. В такой сумме заинтересована компания SoftBank.
Затем аналитик Джим Харди заявил, что, хотя южнокорейский технологический гигант не намерен покупать ARM, он может проявить свой интерес к участию в предстоящей сделке. Этот интерес может быть выражен двумя путями.
Первый вариант - Samsung может стать, по крайней мере, акционером ARM. Вероятность такого решение очень велика.
Пока неясно, как будут развиваться события в будущем в отношении прав собственности на британскую компанию ARM. В то же время, согласно недавнему отчету, ARM не может быть выкуплена целиком только одной компанией, потому что в этом случае возникнет риск манипуляции рынком. Из-за такой перспективы подобная сделка может быть заблокирована.
В создавшейся ситуации ARM может быть выкуплена консорциумом из нескольких компаний. Samsung может стать участником такого консоциума, что позволит ей стать одним из акционеров ARM. Неназванный источник утверждает, что в этом случае участие Samsung будет похоже на приобретение акций голландского поставщика полупроводникового оборудования ASML.
Второй вариант развития событий - это покупка ARM одной компанией, а именно NVIDIA. По оценкам Bloomberg, эта возможность сейчас обсуждается на переговорах с SoftBank, но цена возможного приобретения ARM колеблется в районе $32 млрд, что не очень устраивает SoftBank.
Этот вариант вызывает озабоченность со стороны представителей отрасли. Они высказывают мнение, что совершившаяся сделка между ARM и NVIDIA может стать поводом для дальнейших беспокойств. NVIDIA,возможно, захочет после этого сохранить за собой право на патенты и/или потребовать непомерных лицензионных сборов. В этом случае Samsung придется проявлять свое отношение к событиям.
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