Анонсированный 5,81-дюймовый Google Pixel 4a существенно дешевле и проще предшественника
03 августа 2020, 18:51
Наконец-то был официально анонсирован долгожданный смартфон Google Pixel 4a, а это значит, что череде бесконечных утечек и слухов в сети положен конец. Первоначально предполагалось, что этот гаджет будет представлен на Google I/O 2020, но свои коррективы внесла пандемия.
Итак, новый Google Pixel 4a оснащен 5,81-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1080 x 2340 пикселей, соотношением сторон 18,5:9, плотностью 443 PPI и поддержкой HDR. Вес нового "пикселя" 143 грамма, а габариты - 114 x 69,4 x 8,2 миллиметра.
Под капотом чипсет Snapdragon 730G с 6 ГБ оперативной памяти, чипом безопасности Titan M и 128 ГБ встроенной памяти стандарта UFS 2.1. На борту поддержка Dual SIM (Single Nano SIM + eSIM), сканер отпечатков пальцев, аудиоразъем 3,5 мм, 2 динамика, поддержка 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac 2x2MIMO (2.4 / 5 ГГц), Bluetooth 5.1 LE, GPS, USB Type-C Gen 1 и NFC.
Камера смартфона представлена 12,2-мегапиксельным датчиком со светодиодной вспышкой и оптической стабилизацией изображения (OIS). Она поддерживает запись видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду, 1080p со скоростью до 120 кадров в секунду и 720p со скоростью до 240 кадров в секунду. Фронтальная камера имеет разрешение 8 мегапикселей и ультраширокоугольный объектив. Обе камеры поддерживают функции на базе ИИ.
Смартфон поддерживает HDR+ с двойным управлением экспозицией, портретный режим, ночную съемку с возможностями астрофотографии и стабилизацией OIS и EIS. Есть Recorder, который теперь подключается к Google Docs, чтобы легко сохранять и обмениваться записями (только на английском языке), приложение личной безопасности для экстренных уведомлений в режиме реального времени, а также Live Caption, которое обеспечивает субтитры в режиме реального времени (только на английском языке) и теперь автоматически подписывает ваши голосовые и видеозвонки.
Телефон работает под управлением Android 10, которая должна быть обновлена до Android 11. На борту аккумулятор емкостью 3140 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.
Самое интересно в этом смартфоне его цена - он существенно дешевле обычных Pixel и оценивается в $349 (25 000 руб.). Google также подтвердила, что в скором времени представит Pixel 4a 5G, который будет стоить уже $499 (36 000 руб.).
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