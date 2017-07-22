Как стало известно, Китайская академия наук выдвинула против Intel обвинение в нарушении патентных прав, связанных с применением технологии FinFET при производстве полупроводниковых изделий.
В частности, речь идет о незаконном использовании технологий, изложенных в патенте 201110240931.5, права на который принадлежат Институту микроэлектроники Китайской академии наук (Microelectronics Institute of the Chinese Academy of Sciences). Указанный патент был зарегистрирован в 2011 году.
Решение, подтверждающее факт нарушения со стороны Intel, было рассмотрено 28 июля соответствующим патентным комитетом Китайской академии наук. Китайские правообладатели, чьи права на указанный патент были нарушены, потребовали от нарушителя - компании Intel - выплаты штрафа в размере 200 млн юаней - это 28 664 380 долларов.
В случае отказа Intel в выплате штрафа, и, учитывая серьезность нарушения патента, правообладатели готовы передать дело в суд.
Значительный размер штрафа объясняется тем, что данная технология FinFET применяется практически во всех моделях процессоров, которые сейчас выпускает Intel.
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