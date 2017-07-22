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Китайская академия наук потребовала от Intel выплатить штраф в размере $28,6 млн за нарушение патента на FinFET-технологию

03 августа 2020, 19:11




Как стало известно, Китайская академия наук выдвинула против Intel обвинение в нарушении патентных прав, связанных с применением технологии FinFET при производстве полупроводниковых изделий.

В частности, речь идет о незаконном использовании технологий, изложенных в патенте 201110240931.5, права на который принадлежат Институту микроэлектроники Китайской академии наук (Microelectronics Institute of the Chinese Academy of Sciences). Указанный патент был зарегистрирован в 2011 году.

Китайская академия наук потребовала от Intel выплатить штраф в размере $28,6 млн за нарушение патента на FinFET-технологию


Решение, подтверждающее факт нарушения со стороны Intel, было рассмотрено 28 июля соответствующим патентным комитетом Китайской академии наук. Китайские правообладатели, чьи права на указанный патент были нарушены, потребовали от нарушителя - компании Intel - выплаты штрафа в размере 200 млн юаней - это 28 664 380 долларов.

В случае отказа Intel в выплате штрафа, и, учитывая серьезность нарушения патента, правообладатели готовы передать дело в суд.

Значительный размер штрафа объясняется тем, что данная технология FinFET применяется практически во всех моделях процессоров, которые сейчас выпускает Intel.



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