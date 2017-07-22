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Микроботы Мичиганского университета построены на принципе оригами

03 августа 2020, 20:03


Исследователи из Мичиганского университета ведут разработку новых конструкций миниатюрных роботов - микроботов, способных по команде менять свой вид и выполнять различные прикладные функции. Идея создания микроботов взята из принципа, заложенного в древнее японское искусство - оригами.

Оригами - это вид декоративно-прикладного искусства, связанного со складыванием фигурок из листа бумаги. Оно уходит своими корнями в Древний Китай, где была изобретена бумага. Первоначально оригами использовалось в религиозных обрядах. Теперь оригами могут найти применение в создании прикладных микроботов.

Микроботы Мичиганского университета построены на принципе оригами


Как рассказал Евгений Филипов, доцент кафедры гражданского и экологического проектирования в Мичиганском университете, предметом изобретения является «новый способ проектирования, изготовления и запуска микроботов». По его словам, его команда впервые внедрила передовые эргономичные методы для строительства унифицированных микроботов, способных менять свой вид в зависимости от требуемой прикладной функции.

По команде микробот способен принимать сначала одну форму, выполнять возложенную на него функцию, а затем по команде менять вид на другую форму и выполнять следующую функцию и т.д.

Микроботы изготавливаются из слоя золота и слоя полимера. Полимер выполняет роль бортового привода.




Управление микроботом осуществляется с использованием установленной микробатарейки. Микроконтроллер подает электрический ток, ток будет проходить через золотой слой и нагревает его. Благодаря этому, происходит осуществляется контроль за движениями микробота. После снятия тока микробот восстанавливает свою первоначальную форму.

Форма микробота может изменяться. Различные варианты конструкции закладываются с помощью применения заранее спрофилированных граней, которые способны отклоняться на определенный угол. Чем больше сгибы, тем более сложные формы могут принимать микроботы.





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