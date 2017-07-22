Ookla назвала самые быстрые чипсеты и телефоны для работы в сетях 5G в США
03 августа 2020, 21:47
Американская компания Ookla провела оценку скорость доступа в Интернет для различных телеком-операторов в США, предоставляющих услуги доступа через сети 5G. Исследования проводились в сетях 5G операторов AT&T, T-Mobile и Verizon.
В настоящее время эти операторы ведут строительство сетей 5G. Каждый из них придерживается собственной стратегии в выборе сетевой конфигурации.
Операторы T-Mobile и AT&T сделали выбор в пользу спектра низких частот для сетей 5G. Этот подход обеспечивает хорошие покрытие больших территорий. Они используют два радиочастотных диапазона в паре - 600 МГц и 850 МГц.
Оператор Verizon выбрал для использования высокочастотный диапазон mmWave для сетей 5G. Это позволяет получить более высокие скорости передачи данных, однако покрытие территории оказывает сильно заниженным.
Используя стандартный тест speedtest.net, Ookla выявила самые быстрые чипсеты 5G в США. Лучшими названы чипсеты Snapdragon 855+ и Snapdragon 865. По оценкам Ookla, эти чипсеты обеспечивают самый быстрый доступ к сетям 5G в США.
В дополнении к результатам тестов Ookla, компания Qualcomm отметила, что в диапазоне радиоволн менее 6 ГГц скорость загрузки в сетях 5G в пять раз выше, чем для 4G. При использовании диапазона высоких частот mmWave скорость загрузки в сетях 5G выше в четыре раза, чем при работе в сетях 5G в диапазоне частот менее 6 ГГц.
Самыми быстрыми телефонами в сетях 5G в США названы модели, которые управляются чипсетами Snapdragon 855+. Их список следующий (в алфавитном порядке):
LG V60 ThinQ 5G
Motorola Edge+
OnePlus 8
OnePlus 8 Pro
Samsung Galaxy S20 5G
Samsung Galaxy S20 + 5G
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G.
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