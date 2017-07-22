AMD Big Navi будет иметь существенное преимущество перед графическими процессорами NAVI первого поколения
03 августа 2020, 23:44
Графический процессор AMD Big Navi с кодовым названием «Sienna Cichlid» будет иметь существенное преимущество по производительности перед графическимипроцессорами NAVI первого поколения. В его арсенале будет 80 вычислительных узлов (CU), перекладываемых в 5120 потоковых процессоров. Он будет заметно превосходить предшественников по прорисовке текстур.
Первым об этом заявил японский блогер Komachi_ensaka, который недавно опубликовал данные с подсчетом вычислительных ресурсов графического процессора AMD Navi 21. Блогер подсчитал количество доступных вычислительных блоков CU, подкрепив свои расчеты данными других блогеров. THG.ru писал об этом ранее.
Согласно проведенной оценке, вычислительная мощность NAVI21 была оценена в 80 вычислительных узлов (CU), что соответствует набору из 5120 потоковых процессоров. Такой высокой мощности геймеры ждали почти 3 года.
Но эта оценка была обобщенный. Вслед подключился известный Twitter-эксперт _rogame. Он собрал все данных об утечках в общую таблицу, добавив другую подробную информацию. Получилась отличная таблица для справочных целей:
По этой таблице можно легко оценить преимущества, которые получит новый процессор NAVI21. Прежде всего это касается канала прорисовки текстур.
Отмечается, что если AMD сможет использовать доступные 80 CU, перекладываемые в 5120 потоковых процессоров, на частоте не менее 1700 МГц, то можно ожидать рекордной производительности на уровне 17,5 TFLOP.
Принимая во внимание, что речь идет о процессоре, выстроенном на нормах 7 нм, процессор AMD сможет легко справиться с этой вычислительной нагрузкой, если удастся избежать возникновения тепловых перегрузок из-за ограничений по тепловой мощности TBP.
Напомним, что высокопроизводительные графические процессоры Radeon RX Navi будут выстроены на архитектуре RNDA 2-го поколения. Они будут предоставлять:
Оптимизированный 7нм+ процесс производства вычислительных узлов;
Широкий набор поддерживаемых настольных видеокарт для энтузиастов;
Аппаратную поддержку Ray Tracing;
Поддержку графических карт, оснащенных высокопроизводительной памятью GDDR6 и HBM2;
Более высокую энергоэффективность по сравнению с графическими процессорами NAVI первого поколения/
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