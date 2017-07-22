AOC объявила о выпуске игровых мониторов AGON AG273QXP и AGON AG251FZ2E
04 августа 2020, 08:54
Международная компания AOC анонсировала выпуск двух игровыхмониторов линейки высокопроизводительных моделей серии AGON: 27-дюймового монитора AOC AGON AG273QXP и 24,5-дюймового AOC AGON AG251FZ2E.
27-дюймовый монитор AOC AGON AG273QXP
Первая модель - 27-дюймовый монитор AOC AGON AG273QXP. Она изготавливается на базе высококачественных матриц для профессионального применения с использованием технологии Nano IPS. Она предусматривает нанесение поглощающего нанопокрытия, которое позволяет устранять паразитные оттенки на экране и улучшает точность цветопередачи. Монитор имеет разрешение 1440p, частота обновления экрана составляет 165 Гц, время отклика - 1 мс.
Благодаря поддержке системы FreeSync Premium обеспечивается синхронизация частот обновления графического процессора и монитора. Это делает игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность.
Панель имеет соотношение сторон 16:9, отличается 98% охватом цветового пространства AdobeRGB и DCI-P3. Очень впечатляет 133% sRGB.
Яркость экрана составляет 350 кд/м2, есть поддержка HDR.
Эксперты отмечают удобную конструкцию подставки. Она обеспечивает несколько вариантов изменения положения экрана: поворот, вращение, поворот с регулировкой наклона. Есть поддержка 75 мм крепления VESA.
На задней стороне монитора размещена круговая RGB-подсветка с пространственным освещением.
Для подключения входящего сигнала предусмотрены по два интерфейса стандарта DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0. Есть концентратор USB 3.2 с двумя портами USB 3.2 и один разъем для наушников 3,5 мм. Встроенные динамики отсутствуют.
AOC AGON AG273QXP будет продаваться по цене 489 евро (42 700 рублей).
24,5-дюймовой монитор AOC AGON AG251FZ2E
Вторая модель - 24,5-дюймовой монитор AOC AGON AG251FZ2E. Эта модель использует дисплейную матрицу TN с разрешением 1080p и частотой обновления 240 Гц. Типичное время отклика составляет 1 мс, дополнительно его можно уменьшить до 0,5 мс за счет некоторых технологий.
Яркость этого монитора немного выше и доходит до 400 кд/м2, хотя поддержка работы в режиме HDR-дисплея отсутствует. HDR (High Dynamic Range) - это передовая технология, способная заметно повысить качество изображения на экране дисплея благодаря тому, что белый цвет на профессиональном дисплее будет отображаться ярче, а черный станет темнее.
Цветовой охват для TN-панели по объективным причинам, ожидаемо хуже, чем у моделей с Nano IPS, также относящихся к бренду AGON, и составляет всего 102 % покрытия sRGB/BT.709 для AGON AG251FZ2E.
Для входящих сигналов предусмотрены два порта DisplayPort 1.2 и по одному порту HDMI 2.0, HDMI 1.4, DVI и VGA. Есть один стандартный аудиоразъем 3.5 мм и концентратор USB с 4 портами USB 3.0.
Для подставки доступны регулировки наклона, поворота, поворота с наклоном, есть крепление под VESA 100 мм.
Модель AOC AGON AG251FZ2E будет стоить 409 евро (35 700 рублей).
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