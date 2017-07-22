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Анонс OPPO K7 5G: очередной доступный 5G-смартфон c отличными характеристиками

04 августа 2020, 09:27


OPPO представила свой очередной 5G-смартфон OPPO K7 5G, пришедший на смену OPPO K5. Новинка поддерживает 5G, как видно из названия, и имеет на борту ряд других интересных функций.

Анонс OPPO K7 5G


Так, смартфон имеет размеры 160,3 x 74,3 x 7,96 мм и весит 180 граммов. Он оснащен 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц, разрешением Full HD+ (1080 x 2400 пикселей) и встроенным сканером отпечатков пальцев.



Под капотом устройства чипсет Snapdragon 765G с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Хранилище можно расширить за счет карты microSD. OPPO K7 5G работает на ОС Android 10 вместе с пользовательским интерфейсом ColorOS 7. Функции подключения, доступные на OPPO K7 5G, включают в себя слот для двух SIM-карт, Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.




Камера смартфона представлена четырьмя сенсорами - это 48-мегапиксельный основной датчик, ультраширокоугольный объектив на 8 мегапикселей, а также датчик глубины и датчик макросъемки по 2 мегапикселя каждый. Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя. OPPO K7 5G оснащен аккумулятором емкостью 4025 мАч, который поддерживает 30-Вт быструю зарядку VOOC 4.0.

Анонс OPPO K7 5G


Модель с 8 ГБ + 256 ГБ оценивается в $329 (24 000 руб.), а базовый вариант 8 ГБ +128 ГБ стоит $286 (21 000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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