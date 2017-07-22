HMD Global официально представила смартфон Nokia C2 в марте этого года. Смартфон начального уровня появился всего через три месяца после запуска Nokia C1. И вот, пять месяцев спустя, компания анонсировала новый Nokia C3.
Nokia C3 оснащен 5,99-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1440 x 720 пикселей). Дисплей имеет широкие рамки сверху и снизу. На верхней панели находятся 5-мегапиксельная селфи-камера и передний динамик, а на нижней - логотип Nokia.
В задней части мобильного телефона находится съемная пластиковая задняя панель, на которой установлена одна основная камера с разрешением 8 мегапикселей, размещенная в модуле со светодиодной вспышкой. Прямо под камерой установлен сзади датчик отпечатков пальцев. Телефон работает на ОС Android 10 и имеет обычный порт micro-USB для зарядки и передачи данных. Другие функции на борту включают съемный аккумулятор, 3,5-мм аудиоразъем, Wi-Fi, Bluetooth, FM-радио и другие.
Под капотом чипсет Unisoc с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 1,20 ГГц. На борту 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить за счет карты microSD. Nokia C3 всего стоит $95 (7000 руб.).
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