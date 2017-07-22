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Представлен бюджетный смартфон Nokia C3

04 августа 2020, 10:13




HMD Global официально представила смартфон Nokia C2 в марте этого года. Смартфон начального уровня появился всего через три месяца после запуска Nokia C1. И вот, пять месяцев спустя, компания анонсировала новый Nokia C3.

HMD Global представила бюджетную Nokia C3


Nokia C3 оснащен 5,99-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ (1440 x 720 пикселей). Дисплей имеет широкие рамки сверху и снизу. На верхней панели находятся 5-мегапиксельная селфи-камера и передний динамик, а на нижней - логотип Nokia.



В задней части мобильного телефона находится съемная пластиковая задняя панель, на которой установлена одна основная камера с разрешением 8 мегапикселей, размещенная в модуле со светодиодной вспышкой. Прямо под камерой установлен сзади датчик отпечатков пальцев. Телефон работает на ОС Android 10 и имеет обычный порт micro-USB для зарядки и передачи данных. Другие функции на борту включают съемный аккумулятор, 3,5-мм аудиоразъем, Wi-Fi, Bluetooth, FM-радио и другие.

HMD Global представила бюджетную Nokia C3


Под капотом чипсет Unisoc с 8-ядерным процессором с тактовой частотой 1,20 ГГц. На борту 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить за счет карты microSD. Nokia C3 всего стоит $95 (7000 руб.).



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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