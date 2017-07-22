Xiaomi, похоже, готовится к запуску нового смартфона под своей линейкой Mi, поскольку предстоящий смартфон бренда был замечен в метро в Китае. Просочившееся изображение показывает, что кто-то использует устройство, которое покрыто защитным чехлом.
Хотя название рассматриваемого смартфона пока неизвестно, просочившиеся изображения выявили некоторые ключевые особенности устройства. На изображении видно, что смартфон имеет отверстие под фронтальную камеру в верхней части дисплея.
Также видно, что смартфон будет иметь боковой датчик отпечатков пальцев для дополнительной безопасности. Это указывает на то, что телефон может быть предложением среднего класса, учитывая, что большинство телефонов среднего класса теперь имеют боковой датчик отпечатков пальцев, и он может быть оснащен жидкокристаллическим дисплеем вместо OLED.
Сканер отпечатков пальцев встроен в саму кнопку питания, которая находится на правой стороне телефона вместе с клавишами регулировки громкости. Кроме этого, ничего особенного о новинке Xiaomi неизвестно.
Предполагается, что смартфон может быть частью серии Xiaomi CC или Redmi Note. Однако это всего лишь догадки, и нам придется подождать еще некоторое время, чтобы получить более подробную информацию об этом.
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