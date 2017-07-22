РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Неизвестный смартфон Xiaomi заметили в китайском метро

04 августа 2020, 11:58




Xiaomi, похоже, готовится к запуску нового смартфона под своей линейкой Mi, поскольку предстоящий смартфон бренда был замечен в метро в Китае. Просочившееся изображение показывает, что кто-то использует устройство, которое покрыто защитным чехлом.

Неизвестный смартфон от Xiaomi заметили в китайском метро


Хотя название рассматриваемого смартфона пока неизвестно, просочившиеся изображения выявили некоторые ключевые особенности устройства. На изображении видно, что смартфон имеет отверстие под фронтальную камеру в верхней части дисплея.



Также видно, что смартфон будет иметь боковой датчик отпечатков пальцев для дополнительной безопасности. Это указывает на то, что телефон может быть предложением среднего класса, учитывая, что большинство телефонов среднего класса теперь имеют боковой датчик отпечатков пальцев, и он может быть оснащен жидкокристаллическим дисплеем вместо OLED.

Неизвестный смартфон от Xiaomi заметили в китайском метро


Сканер отпечатков пальцев встроен в саму кнопку питания, которая находится на правой стороне телефона вместе с клавишами регулировки громкости. Кроме этого, ничего особенного о новинке Xiaomi неизвестно.

Предполагается, что смартфон может быть частью серии Xiaomi CC или Redmi Note. Однако это всего лишь догадки, и нам придется подождать еще некоторое время, чтобы получить более подробную информацию об этом.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Представлен бюджетный смартфон Nokia C3
  • Анонс OPPO K7 5G: очередной доступный 5G-смартфон c отличными характеристиками
  • Анонсированный 5,81-дюймовый Google Pixel 4a существенно дешевле и проще предшественника
  • Vivo представила Vivo S7 с 44-мегапиксельной фронтальной камерой
  • Apple может пойти на выпуск новых смартфонов iPhone 12 в два этапа

    • следующая новость
    Sony планирует восстановить свой статус ведущего вендора смартфонов класса Compact и Premium

    предыдущая новость
    Немецкая компания XMG объявила о проблемах с поставками чипов AMD Ryzen 7 4800H

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Скальпирование процессора: как и зачем это делать Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel Лучшие бюджетные ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    4 августа, 2020

    Анонс Olympus O-MD E-M10 Mark IV: доступная беззеркальная камера с новым 20-мегапиксельным сенсором

    В WhatsApp появилась возможность перепроверки теорий заговора

    Samsung отказалась от намерения покупки доли в компании ARM Holdings

    Слухи: Крупный 8-ядерный мобильный процессор Intel Tiger Lake-H появится в начале 2021 года

    Xiaomi запатентовала смартфон со съемным дисплеем

    Abkoncore выпустила геймерский ATX-корпус AL700 SYNC с необычным дизайном

    Microsoft полностью переработала Microsoft Store на Xbox

    Goodix Technology приобрела немецкую компанию DCT по разработке микросхем

    Sony планирует восстановить свой статус ведущего вендора смартфонов класса Compact и Premium

    Неизвестный смартфон Xiaomi заметили в китайском метро

    Немецкая компания XMG объявила о проблемах с поставками чипов AMD Ryzen 7 4800H

    Представлен бюджетный смартфон Nokia C3

    Анонс OPPO K7 5G: очередной доступный 5G-смартфон c отличными характеристиками

    AOC объявила о выпуске игровых мониторов AGON AG273QXP и AGON AG251FZ2E

    3 августа, 2020

    AMD Big Navi будет иметь существенное преимущество перед графическими процессорами NAVI первого поколения

    Ookla назвала самые быстрые чипсеты и телефоны для работы в сетях 5G в США

    Микроботы Мичиганского университета построены на принципе оригами

    Китайская академия наук потребовала от Intel выплатить штраф в размере $28,6 млн за нарушение патента на FinFET-технологию

    Анонсированный 5,81-дюймовый Google Pixel 4a существенно дешевле и проще предшественника

    Samsung может стать акционером ARM, если NVIDIA не купит британскую компанию

    ССЫЛКИ