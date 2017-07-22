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Sony планирует восстановить свой статус ведущего вендора смартфонов класса Compact и Premium

04 августа 2020, 12:15


В последние годы подразделение компании Sony, выпускающее смартфоны, держалось явно в стороне от главных событий на рынке мобильных устройств. Некоторые даже стали забывать о его существовании. В этой связи недавний выпуск нового смартфона Xperia 1 II многие назвали «маяком надежды». Он демонстрирует новую цель компании, отраженную в опубликованном докладе - Sony планирует восстановить свой статус ведущего вендора смартфонов класса Compact и Premium.

Sony планирует восстановить свой статус ведущего вендора смартфонов класса Compact и Premium


По данным ряда изданий, Sony готовится представить в будущем году новые флагманские модели класса Compact и Premium. По данным издания, эта информация была получена неофициальным путем, однако позднее утечка была подтверждена японским сайтом.




Еще в 2019 году Дон Меса, вице-президент Sony Mobile по маркетингу, заявил, что Sony не планирует останавливаться на выпуске только смартфонов компактных размеров. Он отметил: «Есть и другие размеры, тем более, что покупатели заинтересованы в увеличении площади экрана, чтобы размещать там больше контента».

Sony планирует восстановить свой статус ведущего вендора смартфонов класса Compact и Premium


В то же время, он отметил, что Sony внимательно наблюдает за действиями других компаний, таких как Apple, Google и Samsung, которые тоже выпускают компактные версии своих флагманских смартфонов. По мнению представителя Sony, дела у этих компаний идут неплохо. Возможно, поэтому Sony собирается снова вернуться к выпуску компактных моделей.



Правда, ожидать выпуска компактных моделей смартфонов Sony с премиальной комплектацией уже в этом году нет смысла. Эта стратегия рассматривается в планах на 2021 год.

По мнению экспертов, в следующем году можно ожидать выхода сразу трех флагманских моделей Sony, каждая из которых будет иметь собственный, характерный размер. Однако высказывается мнение, что эти модели не появятся одновременно. Возможно, в Sony посчитают правильным запустить их в несколько этапов.

Отмечается, что компактность в понимании Sony не означает сужение аппаратных характеристик своих моделей. Наоборот, Sony планирует оснащать их премиальным железом, а их главным отличием от флагманов окажется только менее крупный экран.

Например, последний смартфон компании Xperia XZ2 Compact серии Compact, анонсированный два года назад, был оснащен премиальным чипом Snapdragon 845, который устанавливался также в моделях Xperia XZ2 и Xperia XZ2 Premium.



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