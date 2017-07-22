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Goodix Technology приобрела немецкую компанию DCT по разработке микросхем

04 августа 2020, 12:33


Китайская компания Goodix Technology, занимающаяся производством программных и аппаратных полупроводниковых решений, объявила о завершении сделки по приобретению немецкой компании Dream Chip Technologies GmbH (DCT). Эта немецкая компания обладает также хорошей командой разработчиков, специализирующихся на обработке сигналов изображения.

В распространенном заявлении отмечается, что это приобретение является ключевым для развития бизнеса Goodix.

Goodix Technology приобрела немецкую компанию DCT по разработке микросхем


В настоящее время китайский покупатель работает над диверсифицикацией своей стратегии роста и занят объединением «глобальных инженерных талантов». Согласно его стратегическим планам, приобретение поможет ускорить переход к уровню, когда компания сможет быстро предоставлять интегрированные аппаратно-программные решения для использования в составе интеллектуальных мобильных устройств и автомобильных приложений.




Китайская компания рассчитывает также на расширение своей клиентской базы для будущей экспансии и развития продаж.

Приобретаемая немецкая компания специализируется на разработке крупных SoC, FPGA, встроенного программного обеспечения и систем. DCT до сих пор уделяла большое внимание созданию автономных систем. Технологии Goodix также активно применяются в автомобильном секторе. По мнению экспертов, немецкая компания также обладает впечатляющей командой разработчиков, специализирующихся на обработке сигналов изображения.



В прошлом году Goodix показывала свои решения для оптического распознавания отпечатков пальцев на ЖК-дисплее. Тогда она заявляла о намерении начать массовое производство продуктов на базе этой технологии в 2020 году.

Среди других направлений продуктового бизнеса Goodix называют также выпуск терминалов 5G, а также решений для биометрической идентификации.



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