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Microsoft полностью переработала Microsoft Store на Xbox

04 августа 2020, 14:00




Microsoft Store на Xbox получает преображение в преддверии выпуска Xbox Series X. В Microsoft пояснили, что перестроили магазин с нуля. Он будет быстрее, безопаснее и проще в использовании, чем когда-либо прежде. После изменений, говорят в компании, магазин работает в два раза быстрее и загружается менее чем за две секунды.

Microsoft полностью переработала Microsoft Store на Xbox


Теперь пользователь может легко видеть в какие игры играют его друзья. Магазин позволит просматривать трейлеры в режиме inline во время просмотра и даст возможность включить для них автозапуск (хотя, учитывая, как раздражают предварительные просмотры автозапуска на таких сайтах, как Netflix, это, возможно, было бы неразумно).



Microsoft провела масштабный апгрейд навигационной системы магазина, чтобы сделать проще поиск игр, приложений или другого контента. Теперь есть дополнительные фильтры поиска, обновленный список пожеланий и обновленная корзина.

Microsoft полностью переработала Microsoft Store на Xbox


Чтобы просмотреть магазин, пользователю сначала нужно войти в систему с помощью своей учетной записи Xbox. Это не только обеспечит персонализированные рекомендации, но и позволит более адекватно работать фильтрам контента. Например, если ребенок использует учетную запись с установленными фильтрами контента для 10-летнего ребенка, он не может просматривать или искать контент, рассчитанный на подростков или взрослых.

Microsoft полностью переработала Microsoft Store на Xbox


Компания говорит, что опекунам и родителям также будет легче снять ограничения на определенные игры, фильмы и телешоу. Рейтинги контента, тем временем, будут намного яснее. Они будут видны в начале каждого трейлера, в верхней части страниц сведений об игре и на протяжении всего процесса оформления заказа.



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