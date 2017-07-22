Microsoft Store на Xbox получает преображение в преддверии выпуска Xbox Series X. В Microsoft пояснили, что перестроили магазин с нуля. Он будет быстрее, безопаснее и проще в использовании, чем когда-либо прежде. После изменений, говорят в компании, магазин работает в два раза быстрее и загружается менее чем за две секунды.
Теперь пользователь может легко видеть в какие игры играют его друзья. Магазин позволит просматривать трейлеры в режиме inline во время просмотра и даст возможность включить для них автозапуск (хотя, учитывая, как раздражают предварительные просмотры автозапуска на таких сайтах, как Netflix, это, возможно, было бы неразумно).
Microsoft провела масштабный апгрейд навигационной системы магазина, чтобы сделать проще поиск игр, приложений или другого контента. Теперь есть дополнительные фильтры поиска, обновленный список пожеланий и обновленная корзина.
Чтобы просмотреть магазин, пользователю сначала нужно войти в систему с помощью своей учетной записи Xbox. Это не только обеспечит персонализированные рекомендации, но и позволит более адекватно работать фильтрам контента. Например, если ребенок использует учетную запись с установленными фильтрами контента для 10-летнего ребенка, он не может просматривать или искать контент, рассчитанный на подростков или взрослых.
Компания говорит, что опекунам и родителям также будет легче снять ограничения на определенные игры, фильмы и телешоу. Рейтинги контента, тем временем, будут намного яснее. Они будут видны в начале каждого трейлера, в верхней части страниц сведений об игре и на протяжении всего процесса оформления заказа.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".