Abkoncore выпустила геймерский ATX-корпус AL700 SYNC с необычным дизайном
04 августа 2020, 14:15
Компания Abkoncore, поставщик компьютерных компонентов и периферии, разработанных в собственном R&D центре, представила новую модель корпуса AL700 SYNC с форм-фактором ATX.
Первое, что привлекает внимание, это дизайн с асимметричной лицевой панелью. Более крупный светлый элемент треугольной формы как бы рассекает переднюю панель по диагонали, справа налево. Меньший край будто стремится удержаться и движется к центру.
Одна половина корпуса имеет матовое серебристо-алюминиевое покрытие, в то время как другая половина имеет отверстия, под которыми скрываются воздухозаборники вентилятора. Правая и левая боковые панели изготовлены из тонированного закаленного стекла толщиной 4 мм.
Диагональная линия обреза «скрывает» элементы оформления - набор светодиодных элементов ARGB.
Внутри Abkoncore AL700 SYNC все обычно: типовая горизонтальная компоновка. В верхней части установлена перегородка с лотком, предназначенная для размещения материнской платы. Такая компоновка предоставляет достаточно места для монтажа видеокарт длиной до 40,5 см и процессорных кулеров высотой до 17 см.
Лоток материнской платы имеет усиление в месте, где устанавливается видеокарта. Оно может быть выровнено с любым слотом, где будет устанавливаться карта.
В общей сложности пользователь получает 8 обычных и 2 перпендикулярных слота расширения (без учета райзеров, которые не входят в комплект, но могут применяться для установки видеокарт в перпендикулярной плоскости).
Опции для формирования системы хранения включают два 3,5-/2,5-дюймовых лотка и два 3,5-/2,5-дюймовых крепления под диски, которые располагаются позади лотка материнской платы.
Система вентиляции выстроена из трех вентиляционных блоков с отверстиями размером 120 мм, которые расположены вдоль передней и верхней панелей, а также заднего выпускного вентиляционного модуля диаметром 120 мм. В комплект поставки входят три передних и один задний (предварительно установленные) вентиляторы HR120 ARGB, а также 8-канальный контроллер подсветки ARGB.
Опции подключения на передней панели - два разъема USB 3.x типа A, один тип C и HDA.
Размеры корпуса 455x490x232 мм (DxHxW), вес корпуса - 13,6 кг.
Компания не раскрыла цены.
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