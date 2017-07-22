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Xiaomi запатентовала смартфон со съемным дисплеем

04 августа 2020, 15:04




Xiaomi, по-видимому, изучает модульные конструкции, которые были популярной концепцией смартфонов пару лет назад. Сегодня очередной патент компании был опубликован на площадке CNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности), и в нем подробно описано устройство со съемным дисплеем.

Xiaomi запатентовала смартфон со съемным дисплеем


Глядя на изображения, которые были найдены вместе с патентом, можно наблюдать устройство со съемным дисплеем, который можно вынуть и подключить к смартфону по желанию. Когда устройство не подключено, на передней панели на первый план выходит двойная система камер вместе со светодиодной вспышкой.




Пока дисплей подключен, смартфон ничем не отличается от любого обычного телефона. Дисплей также можно увидеть отдельно в патенте, причем его задняя часть имеет два порта. Патент также намекает на то, что дисплей можно использовать отдельно без основного корпуса, но как именно, неизвестно.

Xiaomi запатентовала смартфон со съемным дисплеем


Хотя наличие съемного и функционирующего дисплея может иметь некоторые положительные стороны, это действительно не кажется очень практичным. Можно было бы использовать экран в качестве видоискателя или элемента управления, а основной корпус в качестве камеры. На самом деле непонятно, появится ли подобное устройство на рынке, или это лишь попытка Xiaomi запатентовать идею на всякий случай.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

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