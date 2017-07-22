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Слухи: Крупный 8-ядерный мобильный процессор Intel Tiger Lake-H появится в начале 2021 года

04 августа 2020, 15:14


Intel готовит к выпуску 8-ядерный мобильный 10-нм процессор на базе микроархитектуры Intel Tiger Lake-H. Информация об этом появилась благодаря утечке, которую обнародовал Twitter-пользователь momomo_us.

Источником информации послужил внутрикорпоративный документ компании Compal - ведущего производителя ноутбуков, который выпускает на правах OEM-производителя модели для различных крупных брендов, таких как Acer, например. Документ был подготовлен еще в мае, однако его содержимое стало известно только сейчас.

По данным Compal, Intel собирается выпустить 8-ядерный процессор Tiger Lake-H в 1 квартале 2021 года.

Слухи: Крупный 8-ядерный мобильный процессор Intel Tiger Lake-H появится в 1 кв. 2021 года


Согласно полученным данным, новый процессор будет отличаться своими крупными габаритами. Это неизбежно, потому это будет первый крупный чип для массового рынка, который Intel выстроит на базе 10-нм процесса. Прежние модели были ограничены лишь 4 ядрами.



Новое семейство будет относиться к H-сегменту моделей процессоров, т.е. будет предназначено для использования в составе мобильных устройств, например, ноутбуков. Комплектация с использованием этого 8-ядерного процессора будет допускать тепловую нагрузку TDP до 35-45 Вт. Это позволит разместить его в ноутбуках обычной толщины, а также в игровых ноутбуках премиум-класса и мобильных рабочих станциях.

8-ядерный процессор "Tiger Lake-H" является первым образом, где Intel демонстрирует свои успехи по наращиванию производительности на базе 10 нм технологий. До настоящего времени Intel ограничивалась выпуском 10-нм моделей линеек U и Y. Такие системы были ограничены тепловой мощностью до 15 Вт. Компания также предлагала модели процессоров в сегменте U с повышенной энергоэффективностью на этих технологических нормах.




Даже в сегменте U (модели с повышенной энергоэффективностью) Intel старалась выпускать 14-нм процессоры «Comet Lake» по конкурентоспособным ценам, чтобы удовлетворить спрос рынка на модели «Ice Lake-U». Эксклюзивно для этого сегмента выпускались модели «Comet Lake-H».

В конце этого года Intel планирует выпустить серверные процессоры Xeon «Ice Lake-SP». Ожидается, что цены на них будет высокими, потому что этот сегмент традиционно рассматривается как высокомаржинальный при малых объемах выпуска.

По данным Compal, Intel собирается также выпустить 8-ядерную модель «Comet Lake-H» во второй половине 2020 года. Возможно, сроки выпуска будут зависеть от того, как будет реагировать рынок на AMD и его конкурентный аналог - AMD Ryzen 9 4900H.

Ожидается, что в следующем 2021 году Intel представит 10-нм процессор Alder Lake, включая его мобильную версию. Эти процессоры будут оснащены гибридной технологией, где будут применяться как большие вычислительные ядра Golden Cove, так и менее крупные, но более энергоэффективные ядра Gracemont.



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