Samsung отказалась от намерения покупки доли в компании ARM Holdings
04 августа 2020, 15:50
Южнокорейская компания Samsung Electronics Co Ltd опровергла сообщение СМИ, что в настоящее время внутри корпорации изучается возможность покупки небольшого пакета акций компании ARM Holdings - производителя технологий и продуктов для полупроводниковой промышленности. В настоящее время владельцем этой британской компании является японская корпорация SoftBank Group Corp.
Ранее в газете Korea Times появилось сообщение, что Samsung заинтересована в приобретении миноритарной доли в размере от 3% до 5% в британском разработчике чипов ARM с целью участия в его руководстве и использования права на снижение выплаты роялти. Официальный источник этой новости не назывался. Сообщалось, то информация была получена от анонимного представителя отрасли.
После этого Samsung выступила с официальным опровержением, заявив, что высказанные предположения беспочвенны.
Известно, что британская компания ARM, специализирующаяся на технологиях производства чипов, лицензирует свои чипы и технологии для таких компаний, как Qualcomm, Apple и Samsung. Эти производители, в свою очередь, используют технологию ARM в своих чипах для смартфонов и других устройств.
SoftBank в настоящее время ведет переговоры об условиях продажи ARM с американским производителем микросхем Nvidia. Информация об этом и ведущихся переговорах появилась в прошлом месяце.
Японский конгломерат SoftBank приобрел ARM за $32 млрд в 2016 году. В настоящее время он намерен осуществить полную или частичную продажу компании или публичное размещение ее ценных бумаг на продажу, сообщило Wall Street Journal в июле.
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