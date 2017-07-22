В WhatsApp появилась возможность перепроверки теорий заговора
04 августа 2020, 17:02
WhatsApp добавляет в свое приложение новую функцию, которая позволит пользователям проверять факты и опровергать часто пересылаемые сообщения. Эта опция поиска была добавлена сегодня и появится в виде увеличительного стекла рядом с такими вирусными сообщениями.
При нажатии на значок появится приглашение WhatsApp с запросом пользователя, не хочет ли он выполнить поиск сообщения в Google. Этот значок появится рядом с любым сообщением, которое было переслано пяти или более людям. Оно позволяет немедленно проверить факт возможной теории заговора, которая, как известно, распространяется в групповых чатах.
WhatsApp поделился примером этой функции через скриншот, где на некоем сайте утверждалось, что от коронавируса вылечит свежая кипяченая чесночная вода. Быстрый поиск в интернете с помощью новой функции приводит к трем сайтам проверки фактов, которые помечают это утверждение как ложное. В это кризисное время распространение ложной информации столь же опасно, как и заражение, и лживые вирусные сообщения становятся все более распространенными.
Поскольку Facebook не может точно заглянуть в сообщения напрямую из-за сквозного шифрования, компания надеется, что новая функция поиска поможет дать больше информации и сделает пользователей более активными в проверке фактов. Это очень ценная функция, и, возможно, она поможет обуздать по крайней мере некоторые из многих дезинформирующих сообщений, которые безудержно распространяются в сети и в мессенджерах.