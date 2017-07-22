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Анонс Olympus O-MD E-M10 Mark IV: доступная беззеркальная камера с новым 20-мегапиксельным сенсором

04 августа 2020, 17:56




Немногим ранее компания Olympus объявила, что уходит с рынка камер, но это не значит, что некоторые запланированные модели не появятся на рынке. Так, сегодня была представлена фотокамера O-MD E-M10 Mark IV - последняя в линейке беззеркальных камер начального уровня Micro Four Thirds. Хотя аппарат выглядит почти так же, как и предыдущая модель, есть некоторые заметные улучшения, которые должны понравиться пользователям.

Olympus O-MD E-M10 Mark IV


Самое большое изменение - это новый 20-мегапиксельный сенсор и обновление графического процессора TruePic VIII, заменившего 16-мегапиксельный сенсор на последней модели. Они, по-видимому, такие же, как датчик и чип на недавней камере среднего диапазона Olympus OM-D E-M5 Mark III, а это означает, что пользователь получит более четкие изображения с меньшим шумом при съемке в условиях низкой освещенности.


Система автофокусировки по-прежнему работает только на контрасте, но Olympus настроил ее для лучшей производительности. Благодаря новому процессору он может быстрее проверять фокусировку при непрерывной съемке, обеспечивая более резкие фотографии при съемке быстро движущихся объектов. Тем не менее, E-M10 IV - это не демон скорости, обеспечивающий всего 5 кадров в секунду скорости съемки с включенным непрерывным автофокусом и автоматической экспозицией. Другое большое изменение - добавление откидного экрана, а не артикулирующего дисплея, как раньше. Это заметный уклон в сторону любителей селфи и видеоблогеров.

Olympus O-MD E-M10 Mark IV


В остальном E-M10 IV почти такой же, как и предыдущая модель, что во многих отношениях неплохо. Это все еще великолепная камера, и одна из самых дешевых моделей с пятиосевой стабилизацией в корпусе. Он также позволяет снимать видео 4K со скоростью до 30 кадров в секунду и 1080p со скоростью 60 кадров в секунду, но, к сожалению, нет микрофона или гнезда для наушников для видео. Он имеет 2,36 миллиона точек OLED EVF, один слот для карт UHS-II и приличное время автономной работы. И хотя ему все еще не хватает порта USB-C, он, наконец, позволяет заряжать аккумулятор через порт micro-USB.

Olympus O-MD E-M10 Mark IV


При всем этом E-M10 IV едва поспевает за конкурентами, включая Sony A6100 и Canon EOS M50. Однако, как и в случае с флагманом E-M1 III, это не огромный скачок по сравнению с предыдущей моделью.

Olympus O-MD E-M10 продается сегодня по предварительному заказу за $700 (50 000 руб.) (только корпус, серебристый или черный) или $800 (58 000 руб.) с объективом M. Zuiko Digital ED 14-42mm F/3.5-5.6 EZ. Отгрузка начнется 25 сентября 2020 года.



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