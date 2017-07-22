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Samsung Galaxy M51 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч и 25-Вт быструю зарядку

04 августа 2020, 18:34




Samsung представила Galaxy M31s на прошлой неделе в качестве преемника Galaxy M31. В дополнение к этому смартфону южнокорейский технологический гигант также очень долго работает над Galaxy M51. За последние несколько месяцев утечки, касающиеся этого смартфона просачивались в сеть несколько раз. Теперь устройство получило сертификат FCC, в документации которого говорится о поддержке быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Samsung Galaxy M51


Согласно китайским регуляторам 3C и Safety South Korea, Samsung Galaxy M51 станет первым телефоном компании, который будет поставляться с батареей емкостью 7000 мАч. Теперь сертификация FCC подтверждает, что этот телефон поддерживает и быструю зарядку мощностью 25 Вт.



Кроме того, известно, что телефон поддерживает Bluetooth с LE, NFC и двухдиапазонный Wi-Fi. Согласно предыдущим утечкам, устройство будет построено на чипсете Snapdragon 730 и получит 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и четыре тыльные камеры с 64-мегапиксельным первичным датчиком и 12-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".


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