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HP выпустила 2,5-дюймовые SSD серии S750

04 августа 2020, 18:44


HP нарастила свою линейку 2,5-дюймовых твердотельных накопителей линейки S700, выпустив новые 2,5-дюймовые модели SSD новой серии S750. В разработке новых накопителей принимали участие специалисты компании BIWIN - партнера HP, который уже на протяжении 25 лет занимается исследованиями и разработками в области хранения данных.

Все новые модели поддерживают интерфейс SATA 3. Его называют еще SATA 6 Гбит/с. Он представляет собой третье поколение интерфейса SATA, которое работает на скоростях 6,0 Гбит/с. Новый интерфейс обратно совместим с SATA 3 Гбит/с.

HP объявила о выпуске новой линейки 2,5-дюймовых твердотельных накопителей серии S750


Некоторые ключевые особенности их накопителей:

  • Использование 96-слойной флеш-памяти 3D NAND нового поколения;
  • Подключение по интерфейсу SATA 3;
  • Скорость чтения до 560 Мбайт/с;
  • Полное использование доступной емкости SSD-накопителя.





К настоящему времени развитие технологий достигло уровня, который позволяет практически полностью реализовать возможности производительности, заложенные в стандарт SATA 3. Выпуск твердотельного накопителя HP S750 не стал исключением. По данным HP, скорость его последовательного чтения/записи достигает 560/520 Мбайт/с.

Запланирован выпуск в трех вариантах емкости: 1 Тбайт, 521 Гбайт и 256 Гбайт.

Все модели имеют одинаковые характеристики производительности, но отличаются по производительности чтения и записи с произвольным доступом.



HP объявила о выпуске новой линейки 2,5-дюймовых твердотельных накопителей серии S750




Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Silicon Power Bolt B80 512GB. Портативный твердотельный накопитель Silicon Power Bolt B80 512GB выделяется своим футуристичным дизайном и защитой военного образца. Но это лишь малая часть его достоинств. Подробнее об этом читайте в статье "Silicon Power Bolt B80 512GB: обзор и тест необычного портативного SSD".

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