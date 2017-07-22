HP нарастила свою линейку 2,5-дюймовых твердотельных накопителей линейки S700, выпустив новые 2,5-дюймовые модели SSD новой серии S750. В разработке новых накопителей принимали участие специалисты компании BIWIN - партнера HP, который уже на протяжении 25 лет занимается исследованиями и разработками в области хранения данных.
Все новые модели поддерживают интерфейс SATA 3. Его называют еще SATA 6 Гбит/с. Он представляет собой третье поколение интерфейса SATA, которое работает на скоростях 6,0 Гбит/с. Новый интерфейс обратно совместим с SATA 3 Гбит/с.
Некоторые ключевые особенности их накопителей:
Использование 96-слойной флеш-памяти 3D NAND нового поколения;
Подключение по интерфейсу SATA 3;
Скорость чтения до 560 Мбайт/с;
Полное использование доступной емкости SSD-накопителя.
К настоящему времени развитие технологий достигло уровня, который позволяет практически полностью реализовать возможности производительности, заложенные в стандарт SATA 3. Выпуск твердотельного накопителя HP S750 не стал исключением. По данным HP, скорость его последовательного чтения/записи достигает 560/520 Мбайт/с.
Запланирован выпуск в трех вариантах емкости: 1 Тбайт, 521 Гбайт и 256 Гбайт.
Все модели имеют одинаковые характеристики производительности, но отличаются по производительности чтения и записи с произвольным доступом.
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