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Семья из Швейцарии арестована за мошенничество с гарантийной заменой iPhone

04 августа 2020, 19:33


Мать и сын из Швейцарии обвиняются в мошенничестве, связанном с гарантийной заменой поддельных смартфонов iPhone и обменом на настоящие в магазинах Apple Store. Семья действовала аналогично случаю мошенничества, который произошел в прошлом году в Орегоне. Суд может и приговорить виновных к тюремному заключению. Один из подозреваемых может быть выслан из Швейцарии.

Согласно новостному сайту швейцарской телекомпании SRF, организатором мошенничества выступал 34-летний мужчина, который проживает в кантоне Ааргау на севере Швейцарии. Он получал из Китая поддельные смартфоны iPhone и приносил их в различные магазины Apple Store, предъявляя как неисправные. В рамках услуги Apple Care смартфоны считались бракованными и подлежали замене на новые.

Семья из Швейцарии арестована за мошенничество с гарантийной заменой iPhone и убытком Apple в размере 1 млн долларов


Поддельные айфоны были повреждены, как правило, водой. Из-за этого их батареи распухали, что не позволяло сотрудникам Apple Store открыть корпус. Телефоны имели номера Apple IMEI, которые были зарегистрированы в Apple. Это позволяло рассчитывать на получение услуги Apple Care с возможностью замены на новый аппарат за небольшую доплату.

По данным SRF, мужчина каждый раз платил комиссию в размере 99 швейцарских франков, или примерно 107,32 доллара. После этого настоящие айфоны пересылались в Гонконг, где продавались как новые.

Сообщается, что мошенничество проводилось неоднократно с 2015 по 2019 год. Позднее в 2016 году к участию подключилась его 56-летняя мать, которая, как говорится в обвинительном документе суда, подключилась, «потому что у сына не было времени».




По данным суда, мужчина и его мать зарабатывали на каждом обмене комиссию в размере 10 швейцарских франков или 10,84 доллара. По официальным оценкам, мать сумела поменять телефоны в различные магазины Apple около 100 раз, а сын - около 900 раз. Исходя из этих данных, общая предполагаемая комиссия за четыре года, которую «заработали» мать и сын из Швейцарии, составляет 10 840 долларов.

Операция незаконной подмены была обнаружена сотрудниками таможни в городе Базель, которые нашли две упаковки, содержащие 50 поддельных iPhone. Судебное дело было возбуждено местной прокуратурой в окружном суде Бадена. Как утверждает SRF, Apple выступает на следствии «как частный истец». Apple утверждает, что мошенничество обошлось компании в 1 миллион долларов.

Прокуратура Ааргау требует наложение штрафа на обоих участников мошеннической схемы, а также лишения свободы на 18 месяцев для матери и на четыре года для сына. Кроме того, сын может быть выслан из Швейцарии сроком на семь лет.



Как утверждают адвокаты обвиняемых, их подзащитные не знали, что айфоны были подделкой. Они доверяли своему гонконгскому другу, который присылал им такие смартфоны. Они говорят, что считают, что это были настоящие айфоны, но они были неисправны, потому что, как цитирует SRF в переводе, «у китайцев снова и снова возникают проблемы с обслуживанием Apple».



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