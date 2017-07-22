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Обновленные 27-дюймовые iMac получили новые процессоры от Intel и ряд других новшеств

04 августа 2020, 20:13


Apple сегодня объявила о новом дополнении к своей линейке Mac. Речь идет об обновленном 27-дюймовом iMac, который получил новый процессор и другие улучшения.

Обновленные iMac получили новые процессоры от Intel


Итак, под капотом этих устройств процессоры Intel 10-го поколения. В зависимости от конфигурации, это будет шестиядерный или восьмиядерный процессор, но есть также модель с 10-ядерным процессором. Что касается графики, то легкие конфигурации имеют либо карту AMD Radeon Pro 5300, либо Radeon Pro 5500 XT. На более мощных моделя предусмотрены 5700 или 5700 XT. 5700 XT будет иметь 16 ГБ видеопамяти GDDR6.


Что касается твердотельных накопителей, то минимальные конфигурации предусматривают 256 либо 512 ГБ, но максимум возможного на этих машинах - это 8 ТБ памяти. В базовой конфигурации количество оперативной памяти составит 8 ГБ, а в максимальной 128 ГБ.



Было бы трудно улучшить 27-дюймовый iMac с 5K, миллиардным цветным дисплеем Retina, и действительно, изменения здесь незначительны. Первое - это добавление технологии автоматической настройки True Tone от Apple, которая очень широко распространена на компьютерах компании с меньшим экраном. Кроме того, Apple предлагает нано-текстурную отделку для улучшенного уменьшения бликов.

На борту также чип безопасности Apple T2, который позволяет использовать зашифрованное хранилище и команды "Эй, Сири". Чип также обеспечивает некоторые улучшения камеры, включая отображение тона, контроль экспозиции и распознавание лиц.

Веб-камера теперь имеет разрешение 1080p, а ее диафрагма увеличилась с f/2.0 до f/2.2. На борту тот же самый массив микрофонов "студийного качества", который в настоящее время можно найти в некоторых недавних MacBook Pro, и настройку динамиков, которая обещает более высокую точность и более глубокий бас -- отчасти благодаря тому же чипу T2.

iMac с шестиядерным Core i5 с частотой 3,1 ГГц, 4 ГБ графического процессора AMD Radeon Pro 5300, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ SSD стоит $1799 (132 000 руб.), ну а далее все идет по нарастающей.



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