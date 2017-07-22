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Penguin Computing 1U позволяют разместить в одной стойке до 7616 ядер Intel Xeon Platinum

04 августа 2020, 20:25


Калифорнийская компания Penguin Computing, являющаяся частным поставщиком высокопроизводительных корпоративных и облачных систем для предприятий в Северной Америке, выпустила собственную вычислительную платформу для ЦОДов, отличающихся высокой вычислительной мощностью. Новая платформа получила название TundraAP. Она разработана специально как высокопроизводительная система и отличается ограниченным форм-фактором - всего 1U.

В созданных серверных модулях размером 1U используется процессор Intel Xeon Platinum 9200, который был выбран благодаря наибольшему числу ядер - 56 ядер, которые Intel распределяет на двух матрицах, соединенных в один пакет BGA.

Серверные модули Penguin Computing позволяют разместить в одной стойке до 7616 ядер Intel Xeon Platinum


В основе каждого модуля Penguin Computing TundraAP используется серверная система Intel S9200WK. Каждый сервер 1U Penguin Computing объединяет в одну систему два модуля Intel S9200WK. В этом состоит его изюминка.




Компания применяет систему дезагрегации энергии, которая позволяет отводить тепло, поступающего от 400-ваттных процессоров, работающих на пределе своих TPD. Для охлаждения чипов в Penguin Computing используется жидкостная система охлаждения, которая подведена непосредственно на чипы. Блок питания выносится из самого серверного модуля и размещается в специальную стойку. Благодаря такому решению, тепло от процессоров не влияет на работу блоков питания.

Серверные модули Penguin Computing позволяют разместить в одной стойке до 7616 ядер Intel Xeon Platinum


Компания использует стандарты Open Compute Project и говорит, что это повышает эффективность на 15%.

Благодаря использованию таких систем, можно разместить в одной стойке до 7616 ядер Xeon Platinum. Это - огромное достижение, так как плотность размещения чипов довольно высокая.



Это стало возможным благодаря созданной компанией специальной системы охлаждения и доставки энергии.



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