Samsung может занять 4 место на мировом рынке вендоров сетевого оборудования в 2020 году
04 августа 2020, 20:38
Решение США дистанцироваться от Huawei, крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования, заставило Samsung более внимательно оценить свои шансы и попробовать подняться выше на рынке вендоров сетевого оборудования. По предварительным оценкам, Samsung может занять четвертое место на рынке сетевого оборудования в мире в 2020 году.
Согласно новому отчету компании TrendForce, занимающейся оценкой этого сегмента рынка, доля Samsung на мировом рынке вендоров сетевого оборудования оценивается сейчас в размере 8,5%. В 2019 году она составляла 6,5%.
Развитие сетевого бизнеса Samsung в этом году связывают прежде всего с успешным развертыванием сетей 5G для корейских операторов KT, LG Uplus и SKT в Южной Корее. Компания также получила заказы от ряда американских брендов, таких как AT&T, Sprint и Verizon, а также от канадского оператора TELUS.
Несмотря на заметный рост своей доли мирового рынка, Samsung по-прежнему может рассчитывать только на четвертое место, где доминируют китайские и европейские игроки.
Ожидается, что первое место может перехватить Huawei, имеющая сейчас 25,8% долю мирового рынка. Доля Ericsson - крупнейшего нынешнего поставщика на мировом рынке оборудования для мобильных базовых станций составляет сейчас 26,5%. Доли третьего лидера - компании Nokia - 22%.
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