Xiaomi выпустит Mi 10 Extreme Commemorative Edition: мощный флагман в честь 10-летия компании
05 августа 2020, 09:04
Сеть уже давно полна слухов о скором выпуске нового флагманского смартфона Xiaomi, презентация которого ожидается на онлайн-мероприятии, намеченном на 11 августа. Проблема в том, что информации о самом смартфоне почти нет, а сам гаджет появлялся в слухах под разными именами - Xiaomi Mi 10s и Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Но ни одно из них не было верным, и сегодня Xiaomi наконец-то подтвердила, что этот аппарат будет продаваться под именем Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition.
Появление Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, похоже, будет приурочено к 10-летнему юбилею Xiaomi. В компании пока держат его характеристики в тайне, но источники выяснили, что новинка имеет индекс M2007J1SC. И, если это так, мы можем рассказать немало интересного о характеристиках смартфона.
Гаджет с этим обозначением в прошлом месяце уже был сертифицирован китайским регулятором 3C, а совсем недавно он был замечен и в бенчмарках AnTuTu и Geekbench. Новинка получит изогнутый 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц и будет оснащаться до 12 Гбайт оперативной памяти. Что касается чипсета, то здесь будет использоваться Snapdragon 865 или более свежий Snapdragon 865+ - точно это пока неизвестно.
Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition будет поставляться с аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддерживающим технологию сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и, возможно, 55-Вт быструю беспроводную зарядку. Его камера будет представлена основным 48-мегапиксельным сенсором в сочетании широкоугольным и перископным модулями. Но последнее, опять же, достоверно неизвестно.
Но помимо Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition на рынке может появиться и ещё один смартфон под названием Redmi K30 Extreme Commemorative Edition. Его характеристики уже давно известны, но большинство предыдущих слухах говорили о новинке, как о Redmi K30 Ultra.
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