РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Xiaomi выпустит Mi 10 Extreme Commemorative Edition: мощный флагман в честь 10-летия компании

05 августа 2020, 09:04


Сеть уже давно полна слухов о скором выпуске нового флагманского смартфона Xiaomi, презентация которого ожидается на онлайн-мероприятии, намеченном на 11 августа. Проблема в том, что информации о самом смартфоне почти нет, а сам гаджет появлялся в слухах под разными именами - Xiaomi Mi 10s и Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Но ни одно из них не было верным, и сегодня Xiaomi наконец-то подтвердила, что этот аппарат будет продаваться под именем Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition.

Xiaomi выпустит Mi 10 Extreme Commemorative Edition


Появление Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, похоже, будет приурочено к 10-летнему юбилею Xiaomi. В компании пока держат его характеристики в тайне, но источники выяснили, что новинка имеет индекс M2007J1SC. И, если это так, мы можем рассказать немало интересного о характеристиках смартфона.




Гаджет с этим обозначением в прошлом месяце уже был сертифицирован китайским регулятором 3C, а совсем недавно он был замечен и в бенчмарках AnTuTu и Geekbench. Новинка получит изогнутый 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с высокой частотой обновления 120 Гц и будет оснащаться до 12 Гбайт оперативной памяти. Что касается чипсета, то здесь будет использоваться Snapdragon 865 или более свежий Snapdragon 865+ - точно это пока неизвестно.

Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition будет поставляться с аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддерживающим технологию сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и, возможно, 55-Вт быструю беспроводную зарядку. Его камера будет представлена основным 48-мегапиксельным сенсором в сочетании широкоугольным и перископным модулями. Но последнее, опять же, достоверно неизвестно.



Но помимо Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition на рынке может появиться и ещё один смартфон под названием Redmi K30 Extreme Commemorative Edition. Его характеристики уже давно известны, но большинство предыдущих слухах говорили о новинке, как о Redmi K30 Ultra.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".

Читайте также:

  • Samsung Galaxy M51 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч и 25-Вт быструю зарядку
  • Xiaomi запатентовала смартфон со съемным дисплеем
  • Неизвестный смартфон Xiaomi заметили в китайском метро
  • Представлен бюджетный смартфон Nokia C3
  • Анонс OPPO K7 5G: очередной доступный 5G-смартфон c отличными характеристиками

    • следующая новость
    Аккумулятор iQOO 5 сможет полностью заряжаться за 15 минут

    предыдущая новость
    Samsung может занять 4 место на мировом рынке вендоров сетевого оборудования в 2020 году

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Скальпирование процессора: как и зачем это делать Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel Лучшие бюджетные ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 августа, 2020

    Huawei анонсировала собственную игровую платформу GameCenter

    Анонс Xiaomi Mi TV Stick: телевизионная приставка всего за $37

    Слухи: Google Pixel 5 5G получит 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц

    Аккумулятор iQOO 5 сможет полностью заряжаться за 15 минут

    Xiaomi выпустит Mi 10 Extreme Commemorative Edition: мощный флагман в честь 10-летия компании

    4 августа, 2020

    Samsung может занять 4 место на мировом рынке вендоров сетевого оборудования в 2020 году

    Penguin Computing 1U позволяют разместить в одной стойке до 7616 ядер Intel Xeon Platinum

    Обновленные 27-дюймовые iMac получили новые процессоры от Intel и ряд других новшеств

    Семья из Швейцарии арестована за мошенничество с гарантийной заменой iPhone

    HP выпустила 2,5-дюймовые SSD серии S750

    Samsung Galaxy M51 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч и 25-Вт быструю зарядку

    Анонс Olympus O-MD E-M10 Mark IV: доступная беззеркальная камера с новым 20-мегапиксельным сенсором

    В WhatsApp появилась возможность перепроверки теорий заговора

    Samsung отказалась от намерения покупки доли в компании ARM Holdings

    Слухи: Крупный 8-ядерный мобильный процессор Intel Tiger Lake-H появится в начале 2021 года

    Xiaomi запатентовала смартфон со съемным дисплеем

    Abkoncore выпустила геймерский ATX-корпус AL700 SYNC с необычным дизайном

    Microsoft полностью переработала Microsoft Store на Xbox

    Goodix Technology приобрела немецкую компанию DCT по разработке микросхем

    Sony планирует восстановить свой статус ведущего вендора смартфонов класса Compact и Premium

    ССЫЛКИ