Аккумулятор iQOO 5 сможет полностью заряжаться за 15 минут
05 августа 2020, 09:43
Серия iQOO 5 должна официально выйти в середине августа, и в преддверии ее появления компания занята тем, что периодически выкидывает в сеть различные утечки касательно новых смартфонов.
Главной изюминкой iQOO 5 является то, что он будет оснащен поддержкой технологии сверхбыстрой зарядки мощностью 120 Вт. Сегодня компания заявила, что iQOO 5 станет первым коммерческим смартфоном с поддержкой этой технологии и первым, получившим сертификат безопасной зарядки Rheinland, в отношении 120-Вт зарядки.
Новой сверхбыстрой зарядке необходимо всего 5 минут, чтобы зарядить аккумулятор iQOO 5 до 50-процентной емкости. Полная зарядка займет всего 15 минут. Телефон будет иметь двухэлементную батарею с первой в отрасли ячейкой 6C, каждая из которых получит емкость 2000 мАч.
Под капотом IQOO 5 чипсет Snapdragon 865 с оперативной память LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1. Предполагается, что телефон оснащен AMOLED-дисплеем. Он уже доступен для предзаказа на сайте известного китайского онлайн-магазин.
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