Google на этой неделе представила свой долгожданный смартфон Google Pixel 4a. Однако эта модель не поддерживает 5G, а среди поклонников "пиксельных" телефонов есть и такие, кто хотел бы иметь на своем устройстве поддержку сетей пятого поколения. Поэтому все их ожидания перекинулись на грядущие Pixel 4a 5G и Pixel 5 5G, которые должны выйти осенью этого года.
Характеристики этих гаджетов пока неизвестны, но некоторые утечки позволяют получить о них некоторое представление. Так, стало известно, что Google Pixel 5 будет оснащен дисплеем с высокой частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,6 дюйма.
По слухам, Pixel 5 будет работать на чипсете Snapdragon 765G, а на борту будет емкий аккумулятор. Предполагаемая цена будущего Pixel 5 5G - $649 (48 000 руб.). Вполне вероятно, что компания подтвердит технические характеристики смартфона в октябре. Ну а их продажи могут начаться в ноябре или декабре.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".