Анонс Xiaomi Mi TV Stick: телевизионная приставка всего за $37
05 августа 2020, 11:08
Xiaomi представила компактное и недорогое устройство для просмотра потокового видео под названием Mi TV Stick. Устройство оснащено четырехъядерным процессором Cortex-A53 с частотой 2,0 ГГц в паре с графическим процессором Mali-450. На борту 1 ГБ оперативной памяти DDR4 и 8 ГБ памяти eMMC.
Xiaomi Mi TV Stick поддерживает только разрешение до 1080p (1920 x 1080 пикселей) со скоростью 60 кадров в секунду. Тем не менее, приставка работает под управлением Android TV Pie и может использоваться со всеми наиболее популярными потоковыми сервисами - Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar и т.д.
На передней панели Xiaomi Mi TV Stick есть порт HDMI, MicroUSB для питания. ТВ-приставка оснащается двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Другие функции устройства включают в себя поддержку Google Assistant, встроенный Chromecast, Data Saver и Dolby Audio.
Размеры устройства составляют 92,4 x 30,2 x 15,2 мм, а вес - 28,5 грамма. И последнее, но не менее важное: Xiaomi Mi TV Stick поставляется только в одном варианте черного цвета с двухцветной отделкой и логотипом Mi. Цена новинки - всего $37 (2700 руб.).
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