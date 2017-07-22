Huawei анонсировала собственную игровую платформу GameCenter
05 августа 2020, 11:43
Huawei объявила о запуске своего официального игрового сервиса и дистрибутивной платформы GameCenter. Она будет доступна в 33 странах и регионах по всему миру и предназначена для сообщества мобильных игр.
Через новый игровой центр для смартфонов китайский технологический гигант стремится объединить мобильных геймеров с помощью высококачественного контента и системы вознаграждений. Эта услуга позволит подключить пользователей Huawei из Азиатско-Тихоокеанского региона , Европы , Латинской Америки , Ближнего Востока, Африки и других стран. Приложение GameCenter можно загрузить через AppGallery.
Huawei GameCenter - это, по сути, универсальная игровая сервисная платформа. Другими словами, она построена в первую очередь для игр и связанных с ними услуг. В своей основе хаб будет работать вокруг двух сервисов - службы контента и службы благосостояния пользователей. Huawei также планирует вознаграждать пользователей с помощью эксклюзивных пакетов онлайн-игр и онлайн-предложений.
Кроме того, GameCenter, по-видимому, также находится под влиянием игровой индустрии консолей и ПК, поскольку платформа предлагает премьерный запуск определенных игр раньше любой другой платформы. Сюда входят Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land, Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA и многое другое. В специальных предложениях игры пользователи получат эксклюзивные пакетные преимущества, такие как золотые монеты и ограниченный по времени реквизит. Таким образом, это явно еще один шаг со стороны Huawei, чтобы сделать свою экосистему приложений более надежной и привлекательной для мирового рынка.
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