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Huawei анонсировала собственную игровую платформу GameCenter

05 августа 2020, 11:43


Huawei объявила о запуске своего официального игрового сервиса и дистрибутивной платформы GameCenter. Она будет доступна в 33 странах и регионах по всему миру и предназначена для сообщества мобильных игр.

Huawei анонсировала собственную игровую платформу GameCenter


Через новый игровой центр для смартфонов китайский технологический гигант стремится объединить мобильных геймеров с помощью высококачественного контента и системы вознаграждений. Эта услуга позволит подключить пользователей Huawei из Азиатско-Тихоокеанского региона , Европы , Латинской Америки , Ближнего Востока, Африки и других стран. Приложение GameCenter можно загрузить через AppGallery.


Huawei GameCenter - это, по сути, универсальная игровая сервисная платформа. Другими словами, она построена в первую очередь для игр и связанных с ними услуг. В своей основе хаб будет работать вокруг двух сервисов - службы контента и службы благосостояния пользователей. Huawei также планирует вознаграждать пользователей с помощью эксклюзивных пакетов онлайн-игр и онлайн-предложений.



Кроме того, GameCenter, по-видимому, также находится под влиянием игровой индустрии консолей и ПК, поскольку платформа предлагает премьерный запуск определенных игр раньше любой другой платформы. Сюда входят Starship Legion-AMG, BORN AS EPIC, Farm Legend, Survival Road, Ellr Land, Dynasty Legends: True Hero Rises from Chaos, Goddess MUA и многое другое. В специальных предложениях игры пользователи получат эксклюзивные пакетные преимущества, такие как золотые монеты и ограниченный по времени реквизит. Таким образом, это явно еще один шаг со стороны Huawei, чтобы сделать свою экосистему приложений более надежной и привлекательной для мирового рынка.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор Analogue Mega Sg. Существуют гораздо более дешёвые и простые способы поиграть в 16-битные игры для SEGA, но производитель и не ставил перед собой задачу удовлетворить эту потребность. Вместо этого Mega Sg придаёт Genesis/Mega Drive тот шарм высококлассного аппарата, которого она всегда заслуживала. Подробнее об этом читайте в статье "Analogue Mega Sg: ретро-консоль, которая лучше оригинала".

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