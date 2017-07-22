У Apple iPad Pro 2020 нашли аналогичные его предшественнику конструктивные проблемы
05 августа 2020, 13:08
Apple, по-видимому, не внесла никаких структурных улучшений в свой планшет iPad Pro 2020 года со времен предыдущего поколения. Тест на долговечность от JerryRigEverything показал, что последний iPad ломается так же легко, как и его аналог 2018 года.
В Apple, видимо, решили не вносить никаких изменений в качество сборки, и iPad Pro 2020 года имеет те же структурные недостатки, что и модель 2018 года. Как и ранее запущенный iPad, последняя версия также имеет точно такое же слабое место, находящееся рядом с микрофоном, который находится сбоку. Во время теста на изгиб iPad Pro 2020 года сломался так же легко, как и более старый вариант планшета.
В этом видео YouTuber также протестировал Magic Keyboard, которая оказалась довольно прочной и жесткой. Таким образом, хотя внутренние компоненты и технические характеристики нового iPad были улучшены, Apple до сих пор не обратила внимания на физический и структурный недостаток, который все еще сохраняется два года спустя.
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