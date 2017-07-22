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У Apple iPad Pro 2020 нашли аналогичные его предшественнику конструктивные проблемы

05 августа 2020, 13:08


Apple, по-видимому, не внесла никаких структурных улучшений в свой планшет iPad Pro 2020 года со времен предыдущего поколения. Тест на долговечность от JerryRigEverything показал, что последний iPad ломается так же легко, как и его аналог 2018 года.



В Apple, видимо, решили не вносить никаких изменений в качество сборки, и iPad Pro 2020 года имеет те же структурные недостатки, что и модель 2018 года. Как и ранее запущенный iPad, последняя версия также имеет точно такое же слабое место, находящееся рядом с микрофоном, который находится сбоку. Во время теста на изгиб iPad Pro 2020 года сломался так же легко, как и более старый вариант планшета.




В этом видео YouTuber также протестировал Magic Keyboard, которая оказалась довольно прочной и жесткой. Таким образом, хотя внутренние компоненты и технические характеристики нового iPad были улучшены, Apple до сих пор не обратила внимания на физический и структурный недостаток, который все еще сохраняется два года спустя.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

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