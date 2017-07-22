Nokia пытается заблокировать поставки компьютеров Lenovo в США после якобы обнаруженного нарушения сразу нескольких патентов. USITC (комиссия по международной торговле) начала расследование по этому вопросу, в результате которого импорт ноутбуков, планшетов и даже настольных компьютеров Lenovo может быть заблокирован.
Согласно последни данным, Nokia утверждает, что Lenovo нарушила раздел 337 закона "О тарифах". Речь идет об устройствах Lenovo серий IdeaPad, ThinkPad и Flex, которые нарушают пять патентов, касающихся стандарта сжатия видео H. 264. Таким образом, Nokia намерена заблокировать импорт компьютеров Lenovo в США. В течение следующих 45 дней ITC установит целевую дату завершения своего расследования в отношении этого обвинения.
Примечательно, что жалоба поступает через год после многочисленных неудачных попыток Lenovo лицензировать стандартные существенные требования портфеля Nokias H. 264. Нарушение, как говорят, происходит на нескольких различных платформах, включая планшеты и настольные компьютеры, хотя расследование все еще находится на ранней стадии, и нам придется подождать его официальных результатов.
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