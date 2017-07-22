РУБРИКИ
Главная страница
Новости
Бизнес и рынок
Ноутбуки и планшеты
Сети и WiFi
4G
Платформы
Процессоры
Видеокарты
Проекторы и мониторы
Аудио и видео
Накопители
Фото
Периферия
Смартфоны
Собери сам
Домашний компьютер
Игры и индустрия
Софт и утилиты
Образование
Форум
Экспертный раздел
Конкурсы
РЕКЛАМА
ИНФОРМАЦИЯ
Контакты
Адреса, смартфоны, реклама на THG, о сайте и другая информация
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

НОВОСТИ
|день|неделя|месяц
RSS

Nokia пытается заблокировать импорт устройств Lenovo в США

05 августа 2020, 14:32




Nokia пытается заблокировать поставки компьютеров Lenovo в США после якобы обнаруженного нарушения сразу нескольких патентов. USITC (комиссия по международной торговле) начала расследование по этому вопросу, в результате которого импорт ноутбуков, планшетов и даже настольных компьютеров Lenovo может быть заблокирован.

Nokia пытается заблокировать импорт устройств Lenovo в США


Согласно последни данным, Nokia утверждает, что Lenovo нарушила раздел 337 закона "О тарифах". Речь идет об устройствах Lenovo серий IdeaPad, ThinkPad и Flex, которые нарушают пять патентов, касающихся стандарта сжатия видео H. 264. Таким образом, Nokia намерена заблокировать импорт компьютеров Lenovo в США. В течение следующих 45 дней ITC установит целевую дату завершения своего расследования в отношении этого обвинения.



Примечательно, что жалоба поступает через год после многочисленных неудачных попыток Lenovo лицензировать стандартные существенные требования портфеля Nokias H. 264. Нарушение, как говорят, происходит на нескольких различных платформах, включая планшеты и настольные компьютеры, хотя расследование все еще находится на ранней стадии, и нам придется подождать его официальных результатов.



Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор лучших игровых ноутбуков. Некоторые геймеры предпочитают настольные компьютеры, поскольку они обеспечивают большую производительность за свои деньги -- но попробуйте положить десктоп в рюкзак. Когда вам нужна мощная система, которую можно взять с собой, нет альтернативы игровым ноутбукам. Подробнее об этом читайте в статье "Лучшие игровые ноутбуки: текущий анализ рынка".

Читайте также:

  • У Apple iPad Pro 2020 нашли аналогичные его предшественнику конструктивные проблемы
  • Huawei представила два ультратонких ноутбука на процессорах AMD Ryzen 4000
  • Анонс Huawei MatePad 10.8: мощный планшет с поддержкой M-Pencil
  • Apple получила патент, позволяющий сделать ноутбук в стиле Microsoft Neo из двух iPad/iPhone
  • Ультракомпактный и мощный CHUWI CoreBook Pro появился в продаже со скидкой $100

    • следующая новость
    Asus скоро представит первые в мире игровые мониторы c HDMI 2.1

    предыдущая новость
    У Apple iPad Pro 2020 нашли аналогичные его предшественнику конструктивные проблемы

     



    Свежие статьи
    		RSS
    Лучший процессор для игр: текущий анализ рынка Главные новости за неделю Лучший SSD: текущий анализ рынка Скальпирование процессора: как и зачем это делать Лучшие бюджетные ноутбуки: текущий анализ рынка
    Лучший процессор для игр Главные новости за неделю Лучший SSD AMD или Intel Лучшие бюджетные ноутбуки
    РЕКЛАМА
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧЕСТЬ!
    ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

    5 августа, 2020

    Европейский релиз Phantasy Star Online 2 состоялся в 33 странах мира, в том числе в России

    Слухи: Xiaomi планирует выпустить смартфон с тройной всплывающей фронтальной камерой

    NoFan закрывается - производитель легендарный красивых медных радиаторов CR-95C

    Samsung получила крупные заказы на разработку и производство чипов для Cisco и Google

    Asus скоро представит первые в мире игровые мониторы c HDMI 2.1

    Nokia пытается заблокировать импорт устройств Lenovo в США

    У Apple iPad Pro 2020 нашли аналогичные его предшественнику конструктивные проблемы

    Два новых мобильных чипа от AMD уже доступны на новых ноутбуках Lenovo

    Huawei анонсировала собственную игровую платформу GameCenter

    Анонс Xiaomi Mi TV Stick: телевизионная приставка всего за $37

    Слухи: Google Pixel 5 5G получит 6,6-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц

    Аккумулятор iQOO 5 сможет полностью заряжаться за 15 минут

    Xiaomi выпустит Mi 10 Extreme Commemorative Edition: мощный флагман в честь 10-летия компании

    4 августа, 2020

    Samsung может занять 4 место на мировом рынке вендоров сетевого оборудования в 2020 году

    Penguin Computing 1U позволяют разместить в одной стойке до 7616 ядер Intel Xeon Platinum

    Обновленные 27-дюймовые iMac получили новые процессоры от Intel и ряд других новшеств

    Семья из Швейцарии арестована за мошенничество с гарантийной заменой iPhone

    HP выпустила 2,5-дюймовые SSD серии S750

    Samsung Galaxy M51 получит аккумулятор емкостью 7000 мАч и 25-Вт быструю зарядку

    Анонс Olympus O-MD E-M10 Mark IV: доступная беззеркальная камера с новым 20-мегапиксельным сенсором

    ССЫЛКИ