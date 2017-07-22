Стало известно, что южнокорейская компания Samsung получила контракт на разработку и производство чипа для строительства телекоммуникационной сети Cisco нового поколения. Как сообщает инсайдер, южнокорейская фирма уже приступила к его разработке.
Помимо этого сообщается, что Samsung получила контракт от Google. Он связан с заказом на разработку и производство чипа, предназначенного для использования в будущем датчике, который будет уметь различать многие движения, совершаемые человеком, и сможет оценивать их по различным параметрам.
Для индустрии эта информация стала неожиданностью. До сих пор Samsung уступала по уровню технологического совершенства тайваньской компании TSMC. Это не позволяло Samsung быть полноправным лидером в области производства полупроводников. Samsung всегда занимала ведущие позиции в этом бизнесе, но с точки зрения технологического совершенства всегда была на шаг позади тайваньской фирмы. Теперь заказчики дают южнокорейскому гиганту шанс вырваться вперед и на равных конкурировать с TSMC.
Второй необычный момент, как отмечают эксперты, заключается в том, что производственные компании, к числу которых относится Samsung, обычно занимаются только выпуском чипов; их разработкой занимаются либо другие компании, либо сам заказчик.
В то же время, Samsung придерживается качественно иного подхода. Компания предлагает заказчикам разработку функций, которые нужны клиентам, опираясь на свой накопленный опыт как продавца готовых продуктов для рынка. Samsung предлагает также отдельные собственные технологии, которых пока нет у других вендоров.
В результате Samsung старается охватить весь комплекс процессов, от проектирования до массового производства чипов, и именно это, видимо, больше всего привлекло Cisco и Google, выбравших Samsung вместо TSMC.
Точная стоимость заказов, полученных от Cisco и Google, пока не разглашается. Однако, поскольку Cisco является крупнейшим в мире производителем сетевого оборудования с объемом продаж свыше $50 млрд в год, размер заказа может быть довольно большим.
Что касается Google, то эта компания стремится усилить свои позиции в области средств дополненной реальности (AR), создает интеллектуальные колонки на базе ИИ и смартфоны. Известно, что в прошлом, Samsung разрабатывала собственные SoC для Google. Поэтому характер взаимоотношений между этими компаниями более сложный.
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