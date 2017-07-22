В последнее время многие производители смартфонов полагаются на ODM для разработки и производства своих смартфонов. Известные бренды, такие как Lenovo, Samsung, Oppo и многие другие, как известно, пользуются услугами таких компаний. Теперь Wingtech, крупнейший ODM-производитель смартфонов и продуктов интернета вещей, запатентовал новое устройство, которое может стать пока не анонсированным смартфоном серии Xiaomi Mi Mix.
Wingtech - это известный ODM-производитель, разрабатывающий и производящий смартфоны, умные часы, планшеты и многое другое. Китайские бренды, такие как Huawei и Xiaomi, также являются одними из его важных клиентов. Так что, если бы устройство было сделано для Xiaomi, это не стало бы сюрпризом. Хотя на данный момент это не подтверждено и является лишь предположением.
Причина, по которой этот гаджет, возможно, разрабатывается для Xiaomi, заключается в его форм-факторе и дизайне. Он напоминает Mi Mix Alpha спереди, в то время как недавний патент Xiaomi показал устройство Mi Mix с одним изогнутым краем, который обволакивает смартфон с двух сторон. Интересно, что тройная селфи-камера устройства размещена на всплывающем модуле вместе со светодиодной вспышкой. Патент был подан в ВОИС (Всемирное ведомство интеллектуальной собственности) и только недавно опубликован.
Согласно сообщениям, Xiaomi разрабатывает более 75 процентов своих проектов через ODM. Кроме того, Wingtech и Xiaomi имеют давнюю историю сотрудничества. И дизайн, который напоминает некоторые из концептуальных устройств последней, может говорить о его принадлежности к продуктовой линейке Xiaomi.
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