После нескольких месяцев ожидания и рыскания по интернету в поисках слухов, серия Samsung Galaxy Note 20 наконец-то представлена. Как и ожидалось, мы получаем Galaxy Note 20 Ultra и Galaxy Note 20.
Телефоны Note всегда имели более четкие линии и углы по сравнению со смартфонами Galaxy S. И Galaxy Note 20, и Note 20 Ultra имеют современный, премиальный дизайн. Вместо кричащих цветов Aurora Notes 2019 года Samsung на этот раз выбрала более зрелые, приглушенные цвета. Note 20 Ultra поставляется в черном, белом или новом бронзовом цвете. Note 20 поставляется с той же бронзой, прохладным зеленым цветом и серым цветом.
Они не сильно отличаются по размеру - Note 20 Ultra имеет размеры 77,2 x 164,8 x 8,1 мм, в то время как Note 20 лишь немного меньше - 75,2 x 161,6 x 8,3 мм. В то время как у обоих есть задняя панель, которая выгибается к краям для эргономики, только Galaxy Note 20 Ultra имеет изогнутый дисплей спереди. Note 20 получил более классический плоский экран, который понравится тем, кто не является поклонниками изогнутого экрана.
Конечно, оба телефона имеют панели AMOLED, но у Note 20 Ultra характеристики круче. Экран Galaxy Note 20 Ultra имеет разрешение 1440 x 3200 пикселей против 1080 x 2400 пикселей у Note 20. Это 393 пикселя на дюйм у Note 20 и безумная плотность 511 PPI у Note 20 Ultra. AMOLED-экран Ultra имеет динамическую частоту обновления 120 Гц, в то время как возможности Galaxy Note 20 ограничены 60 Гц.
Samsung Galaxy Note всегда были "королем спецификаций". Note 20 Ultra - это, конечно же, самая мощная модель серии Note с чипсетом Qualcomm Snapdragon 865 Plus или Samsung Exynos 990. На борту флагмана 8 или 12 ГБ оперативной памяти, а также 128 либо 256 ГБ встроенной памяти. Galaxy Note 20 оснащен чипсетом Snapdragon 865 Plus или Samsung Exynos 990, а также 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ встроенной памяти. Как Galaxy Note 20, так и Note 20 Ultra будут поддерживать подключение 5G, но в зависимости от рынка и местоположения вы можете получить доступ только к моделям 4G.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra имеет 108-мегапиксельную основную камеру, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 12-мегапиксельный телеобъектив. Благодаря своей сложной оптике он может достигать 5-кратного чистого оптического зума, а с усовершенствованиями программного обеспечения мы получаем 50-кратный супер-зум для экстремального увеличения.
Galaxy Note 20 немного скромнее - у него есть 12-мегапиксельная камера, 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 64-мегапиксельный телеобъектив. Здесь нет чистого оптического зума, но есть 3-кратный гибридный зум и 30-кратный цифровой зум.
Оба модуля камеры поддерживают оптическую стабилизацию изображения, что повышает стабильность видеозаписи и улучшает снимки при низкой освещенности с более медленный скоростью срабатывания затвора.
Серия Galaxy Note 20 выводит видео на кинематографический уровень с видеозаписью 8K со скоростью 24 кадра в секунду. У вас есть полный профессиональный режим, который дает вам доступ ко всем настройкам камеры - даже к настройке направленной аудиозаписи, регулируя усиление на трех внутренних микрофонах.
Фронтальные камеры обоих смартфонов имеют разрешение 10 мегапикселей.
S Pen - это фирменная функция Note - стилус на базе Wacom, вложенный прямо в телефон. Он уже много лет обеспечивает реалистичное написание и рисование для поклонников Note, и в этом году он получает еще одно улучшение. Его гироскоп и датчики ускорения были улучшены, чтобы достичь времени реакции 8 мс и повысить чувствительность к различным движениям и наклонам, что делает его гораздо более естественным.
Samsung Galaxy Note 20 имеет аккумулятор емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт, в то время как старшая модель оснащена аккумулятором емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.
Представленные новинки поступят в продажу 21 августа:
- Galaxy Note20 Ultra - в бронзовом, черном и белом цветах по рекомендованной цене 99 990 рублей за версию 256 ГБ и 119 990 рублей за версию 512 ГБ.
- Galaxy Note20 - в цвете графит, мятном и бронзовом по рекомендованной цене 79 990 рублей за версию 256 ГБ.
Ранее редакция THG.ru опубликовала обзор смартфона BQ 6424L Magic O. Продукция российской компании BQ всегда подкупает соотношением цены и качества, а также активным внедрением в бюджетные аппараты технологии NFC, позволяющей использовать смартфон вместо банковской карты. Собственно, про один из подобных аппаратов компании мы сегодня и расскажем. Подробнее об этом читайте в статье "Обзор BQ 6424L Magic O: недорогой смартфон с NFC".