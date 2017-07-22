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Новый Samsung Galaxy Z Fold 2 выглядит в разы лучше предшественника

05 августа 2020, 19:27




С тех пор как был представлен первый смартфон Galaxy Fold, поклонники модели с нетерпением ждали его второй итерации. В результате у Samsung возникли сложности с выпуском устройства, но все же сегодня его представили официально.

Samsung Galaxy Z Fold 2


На передней панели теперь размещен 6,2-дюймовым дисплей, вместо 4,6-дюймового у прошлой модели. Внутри расположен 7,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2213х1689 пикселей и частотой обновления 120 Гц.



Заметное улучшение нового дисплея в том, что он лишен массивной уродливой выемки. Вместо этого есть крошечное отверстие для камеры, которую вы будете использовать для конференц-звонков. Кроме того, новый дисплей оснащен ультратонким слоем стекла для большей прочности. В целом, дизайн Galaxy Z Fold 2 выглядит чрезвычайно изысканным и достойным супер-премиального смартфона.

Samsung Galaxy Z Fold 2


Samsung решила сохранить в тайне большую часть информации о Galaxy Z Fold 2 до 1 сентября, но мы уже знаем довольно много о том, что будет внутри. Как вы можете себе представить, внутри Z Fold 2 нет почти ничего, кроме самого лучшего. Телефон оснащен чипсетом Snapdragon 865+, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 256 ГБ встроенной памяти у базовой модели. Конечно, 5G - это данность на устройстве этого класса.

Samsung Galaxy Z Fold 2


Емкость аккумулятора также увеличена, хотя и незначительно - до 4500 мАч. С более крупным дисплеем и частотой обновления 120 Гц мы, скорее всего, не почувствуем никакого увеличения времени автономной работы, но это еще предстоит выяснить.

Современный флагман - ничто, если у него нет великолепных камер. С Galaxy Z Fold 2 Samsung делает ставку на набор надежных камер, а не экспериментирует с массивными датчиками и перископическими камерами, которые приведут к еще более высокой цене.

Samsung Galaxy Z Fold 2


Основная камера - это 12-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией изображения и фазовым автофокусомы. Роль телеобъектива выполняет 64-мегапиксельный сенсор, самый большой из трех. Завершает тройку задних камер 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Для селфи и видеозвонков Galaxy Z Fold 2 оснащен двумя 10-мегапиксельными камерами, одна из которых используется, когда телефон закрыт, а другая - когда он развернут.

Качество изображения будет в значительной степени зависеть от программного обеспечения камеры Samsung, но у нее есть большой опыт в этой области.

В отличие от других устройств, которые Samsung анонсировала сегодня, ценник Galaxy Z Fold 2 не был обнародован. Цена и дата выхода на рынок будут объявлены 1 сентября, когда также начнутся предварительные заказы.



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