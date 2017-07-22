Samsung официально представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds Live. Главная особенность наушников в том, что это первая такая модель от компании с активным шумоподавлением.
Сами уши имеют форму бобов и оснащены 12-миллиметровыми драйверами, настроенными AKG, 3 микрофонами (1 внутри и два снаружи) и басовым каналом. Несмотря на их крошечный размер, компания утверждает, что они могут проработать 6 часов на одной зарядке (60 мАч на наушник) и 21 час с зарядным чехлом (472 мАч), который заряжается через USB Type-C и беспроводное зарядное устройство Qi.
Наушники весят по 5,6 г каждый, а зарядный футляр (пустой) - 42,2 г. Что касается размера, то оба они имеют размеры 27,2 х 17,3 х 15,5 мм и 50,0 х 50,2 х 27,8 мм соответственно.
Кроме того, они подключаются к устройствам через Bluetooth 5.0 и поддерживают AAC, SBC и масштабируемый кодек. Они также включают в себя сенсорную панель для управления и акселерометр и датчик Холла.
Samsung Galaxy Buds Live совместимы практически со всеми смартфонами, планшетами, ПК, смарт-телевизорами и аналогичными мультимедийными устройствами. Galaxy Buds Live сертифицированы только по стандарту IPX2 для защиты от пыли и воды.
И последнее, но не менее важное: Galaxy Buds Live поставляются в трех цветах: мистический черный, мистический бронзовый и мистический белый. Продажи наушников начнутся 21 августа по рекомендованной цене 13 990 рублей.
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