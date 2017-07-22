Samsung Electronics объявила сегодня на своем ивенте Unpacked о выпуске новой модели умных часов Galaxy Watch3.
Samsung Galaxy Watch3 - это умные часы нового поколения с яркими и оригинальными функциями для заботы о здоровье и хорошего самочувствия их владельца. По оценке Samsung, умные часы Galaxy Watch3 являются элементом стиля: они удобны для поддержания здорового образа жизни и распорядка дня, умеют учитывать не только внутренние ритмы человека, но и его предпочтения, а также текущие климатические условия, даже если за окном дождь или снег.
В отличие от других умных часов на рынке, Galaxy Watch3 предусматривают тесную интеграцию в экосистему Galaxy. Они создают умное окружение для человека, помогает ему жить здоровее, больше общаться и максимально эффективно использовать мобильные технологии.
Дизайн Galaxy Watch3
Как отмечает производитель, Samsung Galaxy Watch3 не просто роскошно выглядят, но и удобны для ношения. Их можно носить весь день.
Многие отметили выбор материалов корпуса. Samsung использовала только материалы премиум-класса: нержавеющая сталь и высококачественная кожа. Впервые появилась модель часов Galaxy Watch3 в корпусе из титана - он отличается повышенной прочностью и элегантностью - недаром его называют космическим материалом.
Samsung Galaxy Watch3 оснащены вращающимся безелем. Эта функция получила популярность еще в самых первых моделях, потом Samsung попробовала экспериментировать и Watch 2 лишились вращающегося ободка. Для новой модели Watch 3 Samsung не стала придумывать что-то еще более оригинальное, а положилась на вкус клиентов, которым понравилась оригинальная модель часов Galaxy Watch. Поворачивая безель, можно легко переключаться между виджетами, открывать приложения и просматривать уведомления.
Новая модель Galaxy Watch3 отличается от оригинальной версии Galaxy Watch всеми основными характеристиками: она стала тоньше на 14%, меньше на 8%, легче на 15%. При этом дисплей стал крупней - это самая важная часть часов, поэтому компромиссы здесь неуместны.
Особо отмечается возможность настроить циферблат. Он идеально отражает личный стиль владельца. На выбор есть более 80 000 цифровых вариантов в магазине Galaxy Store. Если поиски не дали результата, можно создать индивидуальный циферблат. Возможно, эта возможность сможет привлечь представителей частного бизнеса.
Помимо этого, есть еще 40 различных дополнений, через которые можно персонализировать циферблат. Их главная цель - выделить ту часть доступной информации, которая нужна владельцу.
Забота о здоровье с помощью Galaxy Watch3
Функции мониторинга здоровья - важный аргумент в пользу выбора умных часов. Это хорошо понимают в Samsung.
Среди новшеств выделяется функция оценки содержания кислорода в крови (SpO2). Это важный параметр не только в период пандемии коронавируса, он важен для фитнеса и в оздоровительных целях.
Galaxy Watch3 поддерживает новое приложение Samsung Health Monitor. Оно помогает вести мониторинг артериального давления (АД) и снимать электрокардиограмму (ЭКГ). Правда последняя функция будет доступна только в тех странах, где не запрещено это делать с помощью подобного рода устройств.
Есть еще полезная функция - это контроль места падения или пропажи часов. Если случайно выронить или забыть умные часы, например, оставить на скамейке в фитнес-центре, то система быстро отправит экстренное уведомление по выбранным контактам. Они смогут связаться с владельцем часов и подсказать ему о потере и месте их нахождения.
Интересна новая функция анализа бега. Она помогает иметь обратную связь в режиме реального времени во время пробежек, составлять посттренировочные отчеты, которые помогут улучшить форму, повысить производительность и уменьшить травмы.
Совместимость с другими устройствами из экосистемы Galaxy
Новые часы полностью совместимы с другими устройствами Galaxy, включая Galaxy Note20. Можно настроить систему оповещений, просматривать фотографии прямо с запястья. Удобно же!
Можно воспроизводить музыкальные записи, управляя с помощью часов. Можно простыми жестами управлять воспроизведением музыки. Вращая запястьем, выключать будильник.
Цена Galaxy Watch3
Продажи Galaxy Watch3 в России стартуют 21 августа по рекомендованной розничной цене:
34 990 рублей за модель 45 мм в цвете «черный» и «серебро»
29 990 рублей за модель 41 мм в бронзовом и серебряном цветах
О доступности Galaxy Watch с корпусом из титана будет сообщено дополнительно.
В период с 5 по 20 августа при предзаказе на одну из новых моделей Galaxy Watch3 пользователь получает дополнительный кожаный ремешок в подарок.
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