После нескольких месяцев утечек и предположений вокруг будущей начинки планшетов Galaxy Tab S7 и S7+ наконец настал момент, когда появилась возможность узнать, как же обстоят дела на самом деле. Для этого Samsung провела свое главное событие года - онлайн-ивент Unpacked. Среди линейки из пяти представленных новых продуктов, как и ожидалось, были представлены новые планшеты Galaxy Tab S7 и S7+. Они оснащены быстрым процессором Qualcomm Snapdragon 865+ SoC, поддержкой электронного пера S Pen, большим экраном с частотой обновления 120 Гц и всеми необходимыми программными инструментами, которые помогут раскрыть творческий потенциал владельца планшета.
Устройства Galaxy Tab S7 и S7+ будут доступны в трех фирменных цветах: черный, бронза и серебро по рекомендованной розничной цене $650 (47 400 руб.) и $850 (62 000 руб.). В розничную сеть новые планшеты попадут 20 августа.
Планшеты Galaxy Tab S7/S7+ еще на примере прошлых моделей рассматриваются прежде всего как инструметы для выражения творческих замыслов. Акцент на свободу и многофункциональность, необходимые для полноценного раскрытия творческого потенциала - главная фича новых моделей. Назначение Galaxy Tab S7 и S7+ осталось прежним.
Дисплей для планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и S7+
Модель Galaxy Tab S7 оснащена 11-дюймовым TFT дисплеем с LTPS матрицей. Модель Tab S7+ немного отличается - она более «богатая» с точки зрения своих возможностей, поэтому для нее установлена уникальная Super AMOLED матрица с диагональю 12,4 дюйма.
Оба экрана имеют соотношение сторон 16:10. В сочетании с четырьмя динамиками и настройками звука от AKG эти дисплеи позволяют наслаждаться просмотром фильмов в кинематографическом качестве. Экраны в Galaxy Tab S7 и S7 + прошли сертификацию SGS7 и комфортны для зрения благодаря низкому излучению синего света - главная причина, как сейчас принято судить, для повышенной чувствительности глаз и их усталости, которая может возникать после просмотра длинного фильма.
Благодаря частоте обновления экрана до 120 Гц обеспечена плавная прокрутка при просмотре страниц в социальных сетях. Благодаря интеллектуальному аккумулятору, способного управлять выходной мощностью в зависимости от активности, с помощью Galaxy Tab S7 и S7+ можно вести потоковую трансляцию, играть и создавать, чувствуя себя полностью автономным.
Многозадачность планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и S7+
Сегодня многозадачность имеет решающее значение. Привычная для настольных систем и ноутбуков, полноценная многозадачность до их пор остается недоступной для Android-систем.
Расширенное окно многозадачности (Multi-Active Window) на Galaxy Tab S7 или S7+ позволяет открывать и запускать до трех приложений одновременно. Можно принимать видеозвонки, отслеживать электронную почту и делать заметки одновременно. Функция App pair способна связать до трех приложений для их одновременного запуска, что сэкономит время.
На планшетах Galaxy Tab S7 и S7 + реализована панель Edge - она обеспечивает быстрый доступ к часто используемым приложениям.
Чтобы интерфейс планшета максимально напоминал компьютер, есть улучшенная версия Samsung DeX. Ее важный дополнительный аксессуар - универсальный чехол-клавиатура Samsung Book Cover Keyboard. Благодаря им, пользователь получает интуитивно понятные функциональные клавиши, сенсорную панель и поддержку для нескольких углов установки планшета при работе - для письма, печати и рисования. Пользоваться удобно даже находясь на удалении, поставив планшет на стол.
Электронное перо S Pen в помощь Samsung Notes
Электронное перо или стилус S Pen - неотъемлимы аксессуар планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и S7+. Однако он становится действительно мощный инструментом, благодаря приложению Samsung Notes.
После проведенной масштабной переработки приложения появился удобный импорт PDF с поддержкой аннотаций. Теперь можно набирать текст и рисовать в одной и той же области.
Многим понравится функция аудиозакладок Audio Bookmark - она позволяет вести аудиозапись лекций или совещаний при одновременном внесении пометок. В последующем их можно синхронизировать и легко прослушивать нужные фрагменты в продолжительных записях, сделанных на длинных лекциях.
В целом электронное перо S Pen было и остается инструментом, необходимым для полноценного самовыражения. Являетесь ли вы профессиональным художником или просто рисуете в свободное время, достаточно взять S Pen и дальнейшее творчество не будет сдерживаться ничем, давая волю для воображения.
Новые Galaxy Tab S7 и S7+ интересны также и для геймеров. Благодаря сверхвысокой частоте обновления, игровой процесс будет качественным.
Начинка планшетов Samsung Galaxy Tab S7 и S7+
Оба планшета работают под управлением чипа Qualcomm Snapdragon 865+ SoCю Конфигурация оперативной памяти может составлять 6/8 Гбайт, основной памяти - 128/256 Гбайт, которая расширяется до 1 Тбайт с помощью карты microSD.
Galaxy Tab S7 и Galaxy Tab S7+ оснащены двумя задними камерами: широкоугольный объектив на 13 Мп и сверхширокоугольный сенсор на 5 Мп. На передней панели находится объектив 8 Мп.
Имеется порт USB Type-C, который можно использовать для вывода изображения с дисплея на внешний монитор. Через него может заряжать планшет.
Варианты беспроводного подключения - поддержка 802.11 b/g/n/ac Wi-Fi, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi Direct.
Оба планшета работают под управлением фирменной интерфейсной оболочки Samsung One UI 2.5 на базе Android 10. Благодаря этой фирменной программной надстройке, появляются новые функции в Samsung Notes, поддерживается функция Google Nearby Share.
Будущие версии будут способствовать более глубокой интеграции с ПК на Windows 10. Имеется возможность запустить на планшетах Samsung DeX, что позволит работать почти как на ПК.
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