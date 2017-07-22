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Внутри iPhone 12 обнаружена таинственная конструкция из расположенных по кругу магнитов

05 августа 2020, 22:57




В публичный доступ попали фотоснимки, сделанные якобы внутри корпуса прототипов iPhone 12. Вслед за ними, появились снимки официальных чехлов Apple, предназначенные для будущих смартфонов iPhone 12. Изучение снимков показало на одну таинственную особенность: внутри этих изделий обнаружена особая непонятная конструкция из выложенных по кругу маленьких магнитиков.

Внутри iPhone 12 обнаружена таинственная конструкция из расположенных по кругу магнитов


Что это такое и для чего предназначено?

Первое высказанное предположение - их появление связано с функцией зарядки, а круговое расположение магнитов, возможно, объясняется необходимостью точной центровки аппаратов во время зарядки.

Последующие утечки показали, что первые сообщения были не фейком и имели под собой основания. Действительно, внутри корпуса iPhone 12 обнаружена кольцевая структура из магнитов, которая, вероятно, может быть связана с беспроводной зарядкой. Круговое расположение магнитиков внутри корпуса соответствует аналогичной конструкции, обнаруженной внутри корпуса официального чехла Apple для iPhone 12.



Названные изображения впервые появились в социальной сети Weibo. Затем они были опубликованы в Twitter компанией EverythingApplePro. Ради подтверждения своей гипотезы о назначении магнитов для точного позиционирования смартфона во время зарядки, они провели препарирование iPad Pro с целью проверки достоверности своего предположения.



На снимке изображен, якобы официальный чехол Apple для нового телефона. Внутри него выложены магнитики в виде круга.



Еще одна высказанная версия - эти магниты помогают удерживать другие устройства.

В качестве альтернативной версии была высказана еще и следующая версия: магниты могут служить для зарядки самого телефона. Еще один вариант - они предназначены для зарядки на зарядном коврике AirPower, где также может пригодится эта непонятная магнитная конструкция.



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